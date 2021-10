Juventus, Max Allegri fa fuori due top: arriva l’annuncio

La Juventus avrebbe deciso insieme ad Allegri di sacrificare due pedine: nomi pesanti, ecco su chi verrebbero investiti i soldi.

Un dato dopo l’inizio in stagione della Juve è certo. Max Allegri sta provando a restituire identità e serenità alla Juve, ma fra le pedine che ha ritrovato dopo due anni di assenza, alcune non sono funzionali alla sua idea di gioco. Ecco perché l’allenatore vorrebbe ritornare sul mercato già a gennaio. Per farlo però, serve vendere, e se il nome di Ramsey è già accostato al Newcastle, ci sarebbero altri due calciatori pronti a fare le valigie.

Nomi altisonanti, perché servono sacrifici per ritoccare i reparti. Ecco quindi che nel restyling del centrocampo, caldeggiato da Allegri, si muovono idee ambiziose, che necessitano di addii da ponderare. In tal senso arriva l’annuncio che potrebbe sancire la chiusura dell’esperienza torinese per due calciatori arrivati fra proclami importanti, ma mai decisivi ancora in questo inizio di stagione.

Juventus , Allegri ha deciso: due uscite importanti per rifinanziare il mercato

Gianni Balzarini, giornalista esperto di mercato, ha sganciato la bomba. Pare infatti che i rumors su una possibile idea che stuzzica da tempo Allegri, potrebbero trasformarsi in realtà già a gennaio. Fra i sacrificabili infatti ci sarebbero McKennie e Kulusevski. L’americano, già accostato in estate al Tottenham, non è il giocatore che per caratteristiche fa impazzire il tecnico livornese. Potrebbe essere cercato proprio in Premier, ma ha tanto mercato, e rischia di fare immediatamente le valigie.

Leggi anche: Chi è Tchouameni, l’obiettivo della Juventus appassionato di sciroppi

Sullo svedese invece ci sono diversi punti interrogativi. In primis per l’età. Poi per il talento, indiscutibile, di un calciatore che a Parma ha dimostrato di poter far male a tutte le difese. Per Allegri la sua collocazione tattica è difficile, e i tifosi spingono per lasciarlo in rosa. Il caso Tonali in tal senso ha dimostrato che bisogna saper attendere l’esplosione dei giovani, ma tutto dipenderà dagli obiettivi bianconeri, e dalle richieste dei club con cui trattare. Al momento, oltre al sogno Pogba, irrealizzabile al momento, sono tre i calciatori che piacciono. In primis Aurélien Djani Tchouaméni, per cui la valutazione è in netta crescita. Poi Donny van de Beek, pallino dell’allenatore e ancora non del tutto esploso al Manchester. Sullo sfondo Aouar. L’impressione è che la Juve potrebbe tuffarsi sull’olandese, ma prima bisogna vendere, e almeno Mckennie potrebbe già lasciare Torino a gennaio.