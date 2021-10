Newcastle scatenato: nel mirino anche un big della Juventus

Il Newcastle degli arabi continua a spaventare mezza Europa: nel prossimo mercato potrebbe affondare per un big della Juventus.

In Europa si sta per scatenare un terremoto. L’arrivo del fondo arabo Pif al Newcastle potrebbe sconvolgere gli equilibri del calcio del Vecchio Continente, e a farne le spese potrebbe essere anche la Juventus. Da giorni ormai i Magpies dominano le pagine dei giornali sportivi d’Oltremanica, dove è praticamente già iniziato il calciomercato. Un mercato che coinvolgerebbe tantissimi big presi di mira dalla nuova proprietà.

Tra i tantissimi nomi che si stanno facendo, da Gareth Bale a Coutinho, spuntano anche alcuni nomi del nostro campionato. Secondo fonti britanniche, la squadra bianconera avrebbe ad esempio messo gli occhi su Koulibaly. Da anni il difensore del Napoli è al centro di presunte trattative di mercato con squadre inglesi. Che possa essere il Newcastle alla fine a far cedere le resistenze di De Laurentiis? Difficile, ma nel calcio nulla è impossibile.

Non solo il Napoli. A tremare per un possibile assalto dei Magpies e dei loro petroldollari potrebbe essere infatti anche la Juventus. Il club bianconero britannico avrebbe infatti messo gli occhi su almeno un big della squadra di Allegri. Ed è un nome molto discusso in questo periodo.

Asse Newcastle-Juventus: Ramsey nel mirino?

Per poter agire sul mercato, la Juventus a gennaio avrà bisogno di cedere qualche giocatore importante. In queste settimane di nomi se ne sono fatti molti: da Kulusevski a de Ligt. Il vero ‘sacrificabile’ però tra le fila della squadra di Allegri potrebbe essere un altro: Aaron Ramsey.

Il gallese, che a Torino non è mai riuscito a imporsi del tutto e a trovare la continuità necessaria, complici i troppi infortuni, potrebbe essere il grande sacrificato del prossimo mercato. Lo hanno fatto intendere alcune sue dichiarazioni in Nazionale, che non sono piaciute all’ambiente bianconero. Ma lo possono far pensare anche le tante sirene inglesi che continuano a corteggiarlo.

Ultima, ma non ultima, quella del Newcastle, che lo porterebbe volentieri al St. James Park già nel prossimo mese di gennaio. Il budget in questo momento alla squadra bianconera inglese non manca, e chissà che nei prossimi mesi non possa arrivare la giusta offerta per convincere il club guidato da Allegri. Con una corretta valutazione una cessione potrebbe fare il bene di tutte le parti in causa, dal giocatore alle due squadre.