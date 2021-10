Vittoria ad Euro 2020: i due calciatori la ricordano con un tatuaggio – FOTO

Così importante da imprimerla sul corpo con un tatuaggio: i due calciatori festeggiano ancora la vittoria ad Euro 2020.

Un successo così importante da restare come il giorno forse più importante della carriera. Euro 2020 per i calciatori dell’Italia è stata una gioia immensa, trasmessa ad una nazione che ha atteso con ansia il match con l’Inghilterra. Poi la gioia, che ancora non sembra essersi placata. Così tanto da spingere i due compagni in nazionale, e anche nella squadra di club, ad imprimerla sul proprio corpo con un tatuaggio.

Hanno scelto uno studio che vanta di poter avere molti clienti fra i propri calciatori. Come Nico Gonzales della Fiorentina, che di recente ha voluto imprimere una immagine sul proprio corpo. I due calciatori del Napoli, però, hanno deciso di esagerare, con un disegno grande e ben eseguito. Dallo studio “Valentino Russo Tatoo”.

Insigne e Di Lorenzo: un super tatuaggio per ricordare Euro 2020

Insigne e Di Lorenzo hanno scelto di ricordare il successo ad Euro 2020 con un tatuaggio. Si intravede lo stemma dell’Italia, la maglia col numero e le bandiere delle due nazioni che si sono affrontate nell’ultimo atto. Poi la Coppa, che quasi esce dalla pelle, come a voler significare la rabbia e la forza di volontà con cui la squadra ha cercato il successo agli Europei.

Poi i ringraziamenti allo studio “Valentino Russo Tatoo” per un lavoro che in effetti è davvero ben eseguito. Di Lorenzo ha scelto il polpaccio, mentre Insigne ha “sistemato” il nuovo capolavoro su una coscia, accanto al colto del suo idolo: Diego Armando Maradona.