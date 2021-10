Mirante al Milan: quella volta che per una donna litigò con un big

Mirante è un nuovo portiere del Milan, si giocherà il posto con Tatarusanu: quella volta che litigò con un big per una donna.

Il Milan ha scelto, e in meno di 24 ore ha dato numero ed esperienza al reparto portieri. L’infortunio di Maignan non convince e tiene in apprensione il clan rossonero. Sia per il polso, che è delicatissimo, ma anche per i tempi di recupero, che potrebbero essere di 3 settimane, ma estendersi fino a circa 2 mesi di stop.

Il francese salterà molte partite, fra cui il doppio confronto con il Porto e probabilmente anche il derby. Ecco perché, con Plizzari infortunato, il solo Tatarusanu non può offrire garanzie. Arriva quindi Antonio Mirante, ex della Roma che non si è lasciato benissimo con i giallorossi. É un numero 1 di sicuro affidamento, e anche dal carattere forte. Lo dimostrò anche fuori dal campo, litigando con un calciatore per una donna.

Mirante, il Milan ha un nuovo portiere: quella volta in cui sfiorò la rissa con Higuain

Sono passati 6 lunghi anni, ma quella storia che sembrava un battibecco al termine di un match, nascondeva altri motivi. Di cuore, perché Mirante e Higuain si contendevano una bellezza da urlo. Mora, bellissima, napoletana. Chiara Napoli confermò all’epoca dei fatti la ricostruzione che fecero i giornali. Era legata infatti sentimentalmente all’attuale portiere del Milan, ma ricevette dei messaggi dal Pipita.

Fu uno dei motivi della rottura nella coppia, ma anche di un battibecco che sfociò quasi in rissa fra i due. Arrivarono quasi alle mani, perché Mirante andò su tutte le furie dopo aver appreso dei messaggi fra la fidanzata e l’ex bomber di Napoli e Juve. E per farsi giustizia provò a mostrare le unghie. Carattere e grinta quindi, ora a disposizione di Stefano Pioli.