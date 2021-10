Napoli, Insigne esce allo scoperto sul rinnovo: la decisione dell’attaccante

Lorenzo Insigne esce allo scoperto sulla questione rinnovo: le parole dell’attaccante e quel segnale che fa sperare i tifosi azzurri.

Tiene banco in casa Napoli la questione del rinnovo di Insigne. Il capitano azzurro e numero 10 della Nazionale italiana, come è ormai risaputo, ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, e la trattativa per il prolungamento con la società partenopea è iniziata solo nelle ultime settimane. Una trattativa che potrebbe chiudersi a breve, ma potrebbe anche durare a lungo, e con esito non proprio scontato.

Mentre dagli ambienti partenopei trapela un certo ottimismo in società dopo i primo colloqui tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore classe 1991, Vincenzo Pisacane, a mettere in allarme i tifosi è stato lo stesso Lorenzo. Intervenuto insieme al commissario tecnico Mancini al Festival dello Sport di Trento, il numero 24 del Napoli ha parlato apertamente della questione contratto, lasciando trasparire un certo pessimismo.

Sul finale del suo intervento, è stato chiesto all’attaccante se si vede ai Mondiali del 2022 come calciatore ancora del Napoli. La risposta, più sincera che mai, ha però lasciato spiazzati i tifosi: “Voglio stare concentrato solo sul campo. C’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile“. Una frase sibillina, quest’ultima, che ha messo in allarme il popolo azzurro. Ma c’è un segnale che potrebbe far ben sperare…

Insigne verso il rinnovo? C’è un indizio a Castel Volturno

Arrivare al rinnovo non è semplice. Lo ha ammesso con grande franchezza Insigne, scatenando una ridda di ipotesi da parte della stampa calcistica. Per molti le parole dell’attaccante nascondono infatti l’ammissione di un pressing da parte di qualche squadra in grado di offrirgli un contratto più oneroso rispetto a quello proposto da De Laurentiis.

Tuttavia, i più ottimisti vedono nell’intervento di Insigne anche un modo per cercare di sviare il discorso, bluffando sull’esito della trattativa. C’è infatti un indizio che regala grandi speranze sulla possibilità di permanenza di Lorenzo a Napoli anche nei prossimi anni.

Al di là delle questioni immobiliari (l’azzurro ha da poco acquistato una nuova casa a Posillipo), nella mattinata dell’8 ottobre è spuntato a Castel Volturno un uomo tanto importante quanto invisibile, di solito, negli affari del Napoli: l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, soprannominato da tutti ‘l’uomo dei contratti’. Una visita di cortesia? Possibile, ma anche il segnare che qualcosa di importante si sta muovendo. E con il mercato chiuso, tutti gli indizi portano a un rinnovo di contratto.