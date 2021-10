Infortunio Maignan, tifosi infuriati: “Colpa del Liverpool e di Suarez”

L’infortunio di Maignan ha fatto infuriare i tifosi del Milan: qualcuno dà la colpa al Liverpool e chiede Alisson, per altri la colpa è di Suarez.

L’infortunio di Mike Maignan non è stato frutto semplicemente della sfortuna. Ne sono convinti i tifosi del Milan. All’indomani della notizia del ko del portiere francese, operato alla mano sinistra e costretto ai box per tempi più lunghi rispetto alle prime previsioni (circa due mesi), tra i sostenitori rossoneri si è diffuso un certo scoramento. Anche perché nei prossimi due mesi arriveranno match a dir poco decisivi sia in campionato che in Champions.

La rabbia è tanta, soprattutto perché secondo molti tifosi l’infortunio avrebbe potuto essere grave. Risalirebbe infatti a diverse settimane fa, al match di Anfield Road contro il Liverpool. In un primo momento sembrava però essere meno grave, e per questo il portiere aveva continuato a giocare. Anche per questo, sui social c’è chi propone: “Dateci Alisson“.

Ma qualcosa non quadra. Se l’infortunio risalisse davvero al Liverpool, perché farlo giocare fino a ieri? In molti non credono a questa tesi, e danno la colpa per l’infortunio non a un club, ma a un giocatore. E peraltro uno non nuovo a scorrettezze sul terreno di gioco…

Niente Liverpool: l’infortunio di Maignan è colpa di Suarez

Probabilmente un problema con il Liverpool c’era già stato per il portierone francese, ma a renderlo grave, al punto da dover arrivare all’operazione, sarebbe stato uno scontro nella sfortunata partita tra Milan e Atlético Madrid. Dalle immagini si può chiaramente vedere, infatti, come in un frangente della gara Luis Suarez calpesti con tutto il piede la mano di Maignan.

“La colpa è del ‘solito’ Suarez“, scrivono alcuni tifosi rossoneri sui social, fuori di sé per l’accaduto. “Chi attacca non rispetta più il portiere, una volta non sarebbe accaduto“, scrive un utente Twitter, mentre un altro è decisamente più lapidario: “Suarez dovevano arrestarlo a Perugia“. D’altronde, le immagini del contatto tra l’attaccante e l’estremo difensore rossoonero lasciano più di un dubbio.

Ecco il momento dell’infortunio di #Maignan. La colpa, non è del rigore di Salah, ma del “solito” #Suarez.

Questo è anche il motivo per il quale dalle lastre dopo Liverpool non si evidenziavano fratture… pic.twitter.com/W4bPfx0xFS — #FLORENTINISMODILAGANTE 🔴⚫ (@furgeTX) October 13, 2021

Insomma, il pubblico di fede milanista è rimasto molto scosso da questo ko imprevisto. Anche perché, complice l’infortunio di Plizzari, il Milan si è dovuto affidare a uno svincolato di lusso, Mirante, che si giocherà nei prossimi mesi il posto con Tatarusanu. Due portieri esperti, ma che in questa situazione sembrano dare non molte garanzie. Riusciranno i risultati a far placare gli animi?