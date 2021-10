Mondiali 2022, Wenger prepara la rivoluzione: addio ai guardalinee?

La Fifa è pronta a varare una rivoluzione firmata Wenger già dai Mondiali 2022: arriva il fuorigioco automatico?

Il calcio guarda al futuro e qualcuno potrebbe perdere il proprio lavoro. O perlomeno cambiarlo. Ad esempio una categoria da sempre invisa ai tifosi: gli assistenti arbitrali, una volta conosciuti come guardalinee. Il motivo? Già dal Mondiale 2022 potrebbe essere varato il fuorigioco automatico. Un’innovazione su cui i vertici del calcio stanno lavorando ormai da tanto tempo.

A rivelarlo è stato Arsene Wenger, da anni responsabile dello sviluppo mondiale del calcio. L’ex allenatore dell’Arsenal ha negli ultimi tempi più volte parlato di grandi innovazioni, specialmente per quanto riguarda il fuorigioco, rispolverando anche il vecchio concetto della luce. Con un unico obiettivo: aumentare il numero di gol e quindi lo spettacolo.

Per il momento il concetto di luce non verrà toccato, ma potrebbe arrivare un’innovazione tecnologica in grado di cambiare l’esperienza del fuorigioco. Ma in cosa consiste il fuorigioco automatico e potrebbe davvero mettere a repentaglio il ruolo degli assistenti?

Cos’è il fuorigioco automatico

Spiegare l’innovazione del fuorigioco automatico è semplice. Basta pensare ai videogiochi, o magari alla Goal Line Technology. In sostanza, in caso di offside in pochissimi secondi arriverebbe all’assistente arbitrale un segnale sull’orologio che porta al polso, per confermare la posizione regolare o irregolare dell’attaccante.

Un’innovazione che, di fatto, toglierebbe molte responsabilità agli assistenti (già depotenziati dall’arrivo del Var) e che avrebbe due obiettivi principali: ridurre le possibilità di errore e soprattutto rendere più veloce la convalidazione o meno di una rete. Negli ultimi tempi infatti non di rado è capitato di esultare per un gol annullato anche un paio di minuti dopo, o al contrario di vedersi annullata inizialmente una rete convalidata in un secondo momento.

“Ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel 2022“, ha assicurato Wenger, sbilanciandosi anche sulla possibilità di un arrivo di questa tecnologia nel Mondiale in Qatar. La conferma arriverà probabilmente solo durante gli Arbitration Days del 20 ottobre. Sarà l’ennesimo passo in avanti verso una trasformazione del gioco del calcio che per il momento si sta limitando ad aspetti importanti ma di contorno. In futuro, però, è probabile che verranno valutate anche innovazioni più profonde, come quelle proposte da Pioli. I tempi non sono ancora maturi, forse, ma qualcosa si sta già muovendo.