Infortunio Maignan: si opera, Milan nei guai

Infortunio al polso sinistro per Mike Maignan. Il portiere rossonero dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: i tempi di recupero.

Brutte notizie in casa Milan: si ferma per infortunio Mike Maignan, il portierone francese classe 1995. Non porta fortuna la sosta per le Nazionali al club rossonero. L’estremo difensore titolare, che tanto bene ha fatto in questa prima parte di stagione, dovrà sottoposti a un intervento chirurgico per un problema al polso sinistro.

Una vera e propria tegola per i rossoneri, che dovranno rinunciare a uno dei pilastri di questa stagione per le prossime partite di campionato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio non è di natura traumatica. Da qualche tempo il francese lamentava un dolore al polso sinistro e l’esito degli esami quest’oggi è stato infausto.

L’annuncio dell’infortunio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del club rossonero, che ha sottolineato come già da domani il portiere sarà sottoposto a unintervento in artroscopia, eseguito dal professor Loris Pegoli. A causa proprio dell’operazione il portiere sarà costretto a un periodo di stop piuttosto lungo in questa fase della stagione.

Infortunio Maignan: tempi di recupero e sostituto

Ma quanto tempo dovrà stare fuori Maignan e quali partite salterà? Per un infortunio di questo tipo non sono eccessivamente lunghe le tempistiche. Si parla di circa 10 o 15 giorni. Un paio di settimane dunque per poterlo rivedere il campo. Il problema è che dopo la sosta il Milan sarà chiamato a un ciclo molto importante in campionato e in coppa, e il portierone salterà diverse gare delicate.

Sarà sicuramente fuori nella sfida di sabato a San Siro contro il Verona e molto probabilmente anche nella successiva al Dall’Ara contro il Bologna. Potrebbe in campionato rivedersi alla decima per la sfida contro il Torino di Juric. In Champions dovrebbe invece essere fuori per la prima gara con il Porto, ma potrebbe essere disponibili per il ritorno al Meazza.

Ma chi lo sostituirà in queste gare? Il secondo portiere del Milan in questa stagione è un estremo difensore esperto: Ciprian Tatarusanu, classe 1986 ex Fiorentina. L’uomo ragno della Romania, quando chiamato in causa in rossonero, non ha mai dato una sensazione di sicurezza. L’esperienza però non gli manca e di certo potrà sostituire il francese per uno scampolo di stagione.