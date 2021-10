Ambra e Allegri si sono lasciati per un tradimento? Arriva la conferma

Ambra Angiolini e Allegri si sarebbero lasciati: dopo le indiscrezioni, arriva la conferma indiretta della figlia di lei, Jolanda Renga.

Crisi, tira e molla, poi un tradimento. La storia tra Allegri e Ambra Angiolini sarebbe finita, e non nel migliore dei modi. Le voci e le indiscrezioni sui due duravano ormai da diverse settimane, ma adesso sarebbe arrivata la conferma. A riferirlo è il settimana especializzato in gossip Chi. Dopo una lunga crisi, il tecnico sarebbe sparito.

Si legge sul magazine: “È stato un colpo al cuore per l’attrice, che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine“. Stando a quanto riferito dalle fonti, alla base della rottura ci sarebbe un tradimento da parte del tecnico livornese, che tra l’altro non si ritrova per la prima volta al centro di voci su situazioni sentimentali a dir poco rocambolesche.

Leggi anche -> “Come fai a toccare un viscido come Allegri?”: la risposta di Ambra è epica

A confermare questa ipotesi, seppur indirettamente, sarebbe stata Jolanda Renga, figlia della 44enne attrice romana, nata dalla sua importante precedente relazione con il cantante bresciano Francesco Renga.

Allegri ha tradito Ambra? Jolanda lo conferma

In seguito alle voci della crisi tra lei e Allegri e della ‘sparizione’ del tecnico livornese, Striscia la Notizia ha pensato bene di consegnare un tapiro ad Ambra. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la 17enne Jolanda, figlia dell’attrice.

Attraverso Instagram la teenager si è quindi lasciata andare a un lungo sfogo, confermando indirettamente il tradimento da parte di Max. “Mia mamma ha ricevuto un tapiro, ma il motivo non mi è chiaro“, ha scritto la ragazza, decisamente infastidita. Certo, sa che quando si è un personaggio pubblico è ‘normale’ che la propria vita privata finisca sbandierata ai quattro venti. Ma è necessario infierire? Domanda ovvamente retorica.

Potrebbe interessarti -> Juventus, Max Allegri fa fuori due top: arriva l’annuncio

Continua nella sua storia-sfogo la figlia di Francesco Renga chiedendosi perché Striscia sia andata da Ambra per la consegna e non a Torino da Max. Perché abbia scelto di dare ‘la colpa’ alla parte ferita della coppia e non all’allenatore ‘sparito’.

“La colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?“, si chiede la ragazza, di fatto chiarendo cosa sia accaduto tra Ambra e il tecnico bianconero. Lo sfogo di Jolanda si chiude quindi con una richiesta di rispetto, perché non si può mettere il dito nella piaga di una persona che sta soffrendo.