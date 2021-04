Premier League, Var sbaglia fuorigioco: annullato gol regolare – VIDEO

La Var sbaglia in Premier League nel match fra West Bromwich e Southampton. Un errore incredibile dopo 5 minuti dall’inizio del match.

Polemiche in Inghilterra, dove oltre agli arbitri sbaglia anche la Var. Un abbaglio clamoroso, perché dopo la review effettuata da Kevin Fiend, l’errore dell’arbitro è stato confermato. Il tutto a discapito del West Bromwich, impegnato in una partita decisiva in chiave salvezza contro il Southampton.

I padroni di casa erano infatti riusciti a sbloccare il match dopo 5 minuti grazie a Diagne, in gioco sull’azione che lo ha portato a rete. Niente da fare però, perché il doppio errore, dell’arbitro Hooper e della Var, ha rischiato di condizionare il cammino in Premier League del WBA.

Premier League, la Var commette un errore clamoroso: è polemica

Diagne's goal ruled out for offside because VAR 'couldn't draw a definitive line' 😤#WBASOU #VAR pic.twitter.com/BUEU2WcX6H — WBA Daily (@wbadaily) April 12, 2021

Accade tutto al minuto di gioco numero 5. Diagne riceve palla e segna in posizione dubbia. Guardialinee e arbitro annullano una rete segnata in posizione regolare, e la Var conferma l’errore del direttore di gara, che rischia di penalizzare il percorso in Premier League del WBA. Dopo diversi minuti di revisione infatti, la sala Var non è riuscita a dirimere la questione, e al termine del match ha comunicato il motivo della scelta errata. Il sistema inglese manda in diretta le linee colorate che permettono di valutare la posizione del calciatore che segna. Nel caso di Diagne è stato impossibile, vista la posizione del corpo del difensore, valutare se la il calciatore del Wba fosse o meno in offside.

Anche dopo il match, Sky Sport ha ribadito che a causa del posizionamento della telecamera non è stato possibile tracciare una linea definitiva attraverso il corpo di Diagne. Tutto ciò ha portato Hooper a confermare la sua prima decisione e la valutazione fatta in sala Var, creando un caso in Premier League. I replay hanno però mostrato che la posizione di Diagne era regolare, perché la gamba di Vestergaard teneva in gioco l’autore del gol. Polemiche e proteste, ma fortunatamente per Allardyce, il Wba con tre reti nel primo tempo ha portato ugualmente a casa 3 punti fondamentali in Premier League.