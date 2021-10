Chiesa, ora è assalto alla Juve: cifra folle offerta dal top club

C’è una squadra pronta a ricoprire d’oro la Juve con una cifra folle: offerta record per Chiesa con la regia dell’allenatore.

Federico Chiesa potrebbe davvero essere uno dei gioielli del prossimo mercato. Tanti club già la scorsa estate hanno provato a sondare il terreno trovando le porte sbarrate. I dirigenti della Juve, con Nedved in testa, hanno in più occasioni ribadito che il calciatore non si muove. E che non c’è un prezzo perché non saranno ascoltate proposte. C’è chi però bussa con forza, e per la prossima estate sarebbe pronto a produrre una proposta che farebbe tremare le gambe dei bianconeri.

Dietro ci sarebbe la regia dell’allenatore, che stravede per Chiesa e conosce bene l’ambiente bianconero. Secondo quanto riportato dai tabloid spagnoli, l’esterno ex Fiorentina potrebbe addirittura essere l’unico obiettivo di mercato del top club, in modo da concentrare le risorse solo su un acquisto e accontentare i bianconeri.

Chiesa, che offerta: dalla Spagna sono certi di una proposta irrinunciabile per la Juve

Fichajes.net, portale spagnolo che svela diverse trattative di mercato, svela un curioso retroscena, ripreso un po’ ovunque dai tabloid iberici. Pare infatti che Carlo Ancelotti abbia dato mandato al Real Madrid di sfoltire il reparto offensivo. Benzema non si tocca, così come Vincius Junior. Sarebbero invece sacrificabili Asensio e Rodrygo, mentre per Hazard potrebbe davvero essere l’ultima stagione. L’obiettivo principale è Haaland, ma le difficoltà nel chiudere la trattativa, e l’ottimo stato di forma di Benzema, potrebbero spingere il Real a cambiare orizzonti, lavorando sulle corsie esterne.

Ecco quindi che i blancos potrebbero considerare seriamente l’ipotesi di spostare l’offerta in direzione Juve. Sarebbe un affondo determinato, perché sempre dalla Spagna raccontano di cifre pesanti stanziate per arrivare all’italiano. Il sogno sarebbe comporre un tridente con Benzema, Mbappé e Chiesa. Difficile certo, perché Psg e Juve non mollano. Ci sono due variabili che però potrebbero fare saltare il banco. La prima è la volontà del francese di lasciare Parigi, la seconda è nell’offerta da recapitare alla Juve per l’italiano. E in Spagna sono convinti che sia altissima.