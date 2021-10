“É come Cristiano Ronaldo”: parole al miele dall’ex Juve per il talento

“Si allena in maniera innaturale, per me è come Cristiano Ronaldo, un top player”: dichiarazione d’amore da parte dell’ex Juve per il calciatore.

Edwin Van der Sar è stato quasi una meteora alla Juventus. Arrivato dopo i successi dall’Ajax, non è riuscito a confermare la fama di portiere paratutto in bianconero. Dopo il suo addio è rimasto comunque legato all’ambiente, e sui tabloid esteri, in special modo olandesi e inglesi, è spesso intervistato sul percorso della sua ex squadra di Serie A. Nella recente intervista gli è stato chiesto quale fosse il suo giudizio sul talento allenato da Allegri.

Van der Sar ha avuto parole di grande elogio, svelando alcuni retroscena che danno la dimensione di quanta fatica serva per arrivare al top, e di quanto alcuni calciatori già da giovanissimi siano atleti di grande spessore, concentrati solo sul campo e con la voglia di emergere.

Van der Sar non ha dubbi: “Come Cristiano Ronaldo, un top player, e ha due maestri accanto”

A Van der Sar è stato chiesto un parere sulla rinascita di De Ligt, che dopo l’esplosione all’Ajax, ha avuto un approccio delicato con la Juve, fino alla rinascita in questa stagione. Sul difensore, l’ex portiere dei lancieri e dei bianconeri non ha dubbi. “É un top player. Uno di quei calciatori che fanno la differenza per le squadre che hanno la fortuna di averli in rosa. Ha due maestri davanti che lo aiutano, e nonostante due mostri sacri nel suo reparto, trova spazio”.

Poi il curioso retroscena. “Per me è come Cristiano Ronaldo – svela il portiere – ai tempi dell’Ajax già si capiva quale fosse la sua ambizione nel mondo del calcio. Arrivavi presto al mattino e lui era già al centro. Anche quando non c’era allenamento, De Ligt era in palestra a curare il suo fisico e a farsi trovare pronto. La Juve ha scelto bene”.