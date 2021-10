Mourinho contro la Juventus: tutte le provocazioni dello Special One

Ma la storia di Mou contro la Juventus non si limita a questi due scontri. Sempre nel 2009, nella gara della prima sconfitta contro i bianconeri, lo Special One si fece espellere dopo soli venti minuti per degli applausi ironici nei confronti dell’arbitro.

E come dimenticare l’area da 25 metri? Nell’anno del Triplete, il tecnico portoghese invitò tutti a non mettere la testa sotto la sabbia di fronte a certi errori arbitrali, e attaccò in maniera sibillina la Juventus: “O c’è coerenza o non c’è coerenza. Però di aree di 25 metri ce n’è solo una in Italia…“.

Se con l’Inter non ebbe modo di espugnare lo Stadium, ci riuscì con il Manchester United il tecnico portoghese. Nonostante la distanza, rimase infatti anche negli anni in Inghilterra un rivale per la Juventus. E tornato a Torino ne approfittò per dare ancora una volta spettacolo con una serie di provocazioni: dal numero tre rivolto ai tifosi (per ricordare il Triplete nerazzurro) alla mano portata all’orecchio, senza dimenticare il faccia a faccia con Bonucci. Un episodio rimasto nella memoria di tutti i tifosi, juventini e non.