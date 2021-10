Il Bayern Monaco anche in questa stagione è trascinato da Lewandowski, che spera nel Pallone d’oro: per il tecnico però c’è un altro calciatore al quale non si può mai rinunciare.

Robert Lewandowski da due anni a questa parte è probabilmente l’attaccante più forte e continuo al mondo. Una progressione incredibile la sua, che ha trascinato il Bayern Monaco al sextuple due stagioni fa, e che lo ha portato l’anno scorso a sgretolare l’incredibile e apparentemente insuperabile record di Gerd Muller. Il polacco è forse l’attaccante che tutti i tecnici vorrebbero avare in rosa.

Uno in particolare però stravede per il compagno di Lewandowski. Un calciatore che forse si vede poco, che non segna molto e non è probabilmente troppo sotto i riflettori rispetto alle sue qualità. L’allenatore però lo considera forse il vero gioiello dei bavaresi, e lo ha fatto con una frase che esprime tutta la sua stima.

Bayern, non solo Lewandoski: “Hanno un calciatore che la palla l’ha persa solo una volta in vita sua”

Una battuta. Che rende però l’idea di quanto un tecnico abbia stima di un talento del Bayern Monaco. Il Cholo Simeone non è uno qualunque. É il tecnico che ha spezzato il dominio di Real Madrid e Barcellona, e lo ha fatto dando una identità precisa e vincente all’Atletico. Interrogato sulle qualità del Bayern Monaco, non ha tessuto solo elogi per Lewandowski, ma ha svelato quale è per lui il calciatore che strapperebbe volentieri ai bavaresi.

Leggi anche: Difensori che vanno in rete: su chi punta la Serie A?

“Il Bayern è una squadra fortissima – ha confessato – e la loro migliore qualità è che non perdono mai la palla. In questo modo ti impediscono di imporre il tuo gioco. Poi hanno Kimmich. Credo che il pallone lo abbia perso solo una volta in vita sua. Quando giocava a casa contro il figlio”.