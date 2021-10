Argentina, la Coppa America diventa murales: le FOTO dei calciatori

Non si placa in Argentina la festa per la Coppa America: arriva il grande murales con le foto dei calciatori che lo firmano.

Una vittoria storica, così tanto da diventare arte. La Coppa America vinta dall’Argentina si è trasformata in disegni, tatuaggi, copertine da collezione, e ora anche murales. Un’opera bellissima dedicata ai calciatori dell’albiceleste, e ripresa da una foto di un abbraccio collettivo della squadra dopo il triplice fischio.

Così bella da essere svelata proprio davanti alla nazionale di Scaloni, che non ha perso occasione per fotografarla e autografarla. Poi una serie di post social, che hanno svelato l’opera. A inaugurarla è stato il presidente dell’AFA Tapia, con una serie di ospiti d’eccezione a tagliare il nastro.

Argentina, firme e foto dei calciatori sul murales della Coppa America

L’impresa al Maracanà è così tanto un pezzo di storia da essere diventata un murales. É stato inaugurato ieri, alla presenza dei campioni dell’albiceleste. Il nastro è stato tagliato da Leo Messi, e con lui, a firmare l’opera, c’erano Lautaro Martinez, Joaquin Correa, il Papu Gomez, e Angel Di Maria.

#SelecciónMayor ¡Glorioso mural! Los Campeones de América 🏆 inauguraron hoy, junto al Presidente Claudio Tapia, un hermoso mural alusivo a la obtención de la @CopaAmerica en #Brasil. ¡Dale Campeeeeón, dale Campeeeón! 🤪 pic.twitter.com/PHpl74pKaU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 13, 2021

Il calciatore del Psg è stato l’eroe della finale con il gol messo a segno nel primo tempo. Ed è anche in primo piano nello splendido murales, in cui si vedono i compagni dell’Argentina tutti attorno all’esterno offensivo, in un abbraccio che è già un pezzo di storia della nazionale. Le foto testimoniano i sorrisi per una gioia che ancora non si placa. Troppo pesante il successo contro il Brasile, in casa di una nazionale che era già convinta di aver vinto il trofeo, e che invece guarda un disegno che ricorderà ai verdeoro una sconfitta cocente.