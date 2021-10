Il Napoli prova a stringere per il rinnovo di Insigne: non sarà facile, ma c’è un record che impone di trattenerlo in squadra. A tutti i costi.

Sembra andare tutto a gonfie vele in casa Napoli. Una difesa blindata, l’attacco prolifico, un inizio da favola per Spalletti, che ha trasformato la squadra restituendo al gruppo identità e consapevolezza nei propri mezzi. Il primato è meritato, ma c’è una nota stonata. Una sola, che però suona così male da condizionare un’orchestra che suona alla perfezione. Si tratta del rinnovo di Insigne, bandiera e idolo del popolo partenopeo che non si è ancora accordato con De Laurentiis.

Serve accelerare, anche perché i rumors non sembrano dare così per scontata la firma del prolungamento. E in una squadra che lavora a ritmi altissimi, spuntano nuovi record, che impongono a Giuntoli di fare in fretta per non disperdere un inizio da sogno.

Insigne, prove tecniche di rinnovo: e intanto arriva il record. Con Osimhen

Il Napoli viaggia a ritmi altissimi. É in vetta alla classifica con 7 vittorie su altrettante partite giocate, ha incassato solo 3 gol ed ha il secondo migliore attacco, dietro solo all’Inter. Il segreto è in una coppia devastante fino a questo momento. Osimhen a tratti è incontenibile, e Insigne è il partner perfetto. Capace di mandare in gol il nigeriano, ma anche di incunearsi negli spazi che il centravanti apre costantemente per i compagni.

I due si trovano a meraviglia, e lo dimostra un altro incredibile record condiviso con merito. I due formano infatti la coppia offensiva che ha scambiato più passaggi nell’intera Serie A. Ben 34, 22 da parte del capitano all’ex Lille, e 12 di Osimhen che gioca di sponda per Insigne. Da questo lavoro, inoltre, sono nati la metà perfetta dei gol segnati dal Napoli, firmati dai due attaccanti o propiziati per i compagni. Una macchina perfetta dicevamo, che ha bisogno di un ultimo ritocco. Quel rinnovo che non arriva. E intanto oltre all’Inter, pare che anche Paratici abbia fiutato l’affare per tentare l’assalto con il Tottenham.