Alessia Macari minacciata da uno stalker: “Non riesco più a dormire”

Alessia Macari, moglie di Kragl, è stata presa di mira da uno stalker: la drammatica denuncia della showgirl.

Paura per Alessia Macari. La moglie di Oliver Kragl potrebbe essere in pericolo. Lo ha confermato la stessa wag, una delle più amate della Serie B, che ha denunciato pubblicamente uno stalker che le sta rovinando la vita, togliendole il sonno e la tranquillità.

Non è la prima volta che un personaggio famoso viene preso di mira. A tante showgirl e attrici è capitato in passato e capita anche oggi. Spesso però queste vicende non sfociano in atti violenti. Nel suo caso, la preoccupazione sta invece aumentando giorno dopo giorno. L’ex gieffina e ‘ciociara’ di Avanti un altro ha infatti reso nota la sua più grande preoccupazione in questo momento.

Leggi anche -> “Kragl vero bomber”, pazzesco annuncio di Alessia Macari – FOTO

Da qualche tempo infatti la donna, in dolce attesa del primo figlio suo e del calciatore dell’Ascoli, è tormentata da uno stalker. Un uomo che le sta inviando messaggi davvero tremendi, come uno in cui le ha scritto: “Data del tuo decesso per mano mia oggi giovedì 14 ottobre 2021. (…) Morirai violentata da me“. Parole da brividi che hanno tolto il sonno alla showgirl!

Non c’è pace per Alessia Macari. Questo stalker la sta perseguitando ormai da mesi e mesi, e non riesce a liberarsene in alcuna maniera. Nonostante l’abbia più volte bloccato, lui continua a insistere, tormentandola ogni volta da nuovi profili. Solo ieri pare che l’abbia contattata da tre diversi profili sui social. E non c’è nulla che lei possa fare per fermarlo.

Il suo grido nelle storie su Instagram è disperato: “Non ce la faccio più, non so più cosa fare! Non riesco a dormire, sono stressata e incinta di sette mesi!“. Una situazione davvero brutta per la ragazza, che non sta vivendo al meglio uno dei momenti più belli della sua vita, quello della gravidanza.

Potrebbe interessarti -> Alessia Macari in bikini bacchetta gli haters: fan senza parole – Foto

“L’ho bloccato 100mila volte, l’ho denunciato due volte, lo denuncio di nuovo“, ha spiegato Macari, che però è davvero frustrata e terrorizzata per questa situazione. Molti follower sono però intervenuti per aiutarla, e l’hanno invitata a lasciar perdere, a continuare a denunciarlo ma al contempo a ignorarlo e non dagli più alcuna attenzione. Forse più facile a dirsi che a farsi.