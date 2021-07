“Kragl vero bomber”, pazzesco annuncio di Alessia Macari – FOTO

Oliver Kragl e Alessia Macari hanno annunciato una splendida notizia sui social: la Ciociara non contiene l’entusiasmo.

La bella Ciociara di Avanti un altro ha condiviso una grande gioia sui social, dopo aver trascorso le vacanze alle Maldive con il suo compagno. Alessia Macari è fidanzata dal 2016 con Oliver Kragl, attuale calciatore del Benevento, e oggi è stata annunciata la bella notizia: diventeranno genitori.

La showgirl ha pubblicato una foto su Instagram assieme al partner, che nel frattempo le accarezza la pancia guardandola dritta negli occhi. Inoltre, nelle storie ha condiviso parte dell’intervista pubblicata sulla rivista Chi. E proprio in questa chiacchierata ha svelato anche il nome del bebé, affermando come non possa sceglierne uno già utilizzato da Belen Rodriguez.

Leggi anche >>> Cristina Buccino in Sardegna, bikini da urlo sorprende i fan – FOTO



Alessia Macari e Oliver Kragl: “Mamma e papà”

Solo pochi giorni fa, Belen ha dato alla luce la piccola Luna. Proprio questo nome era uno dei preferiti della coppia Macari-Kragl, poiché era quello della cagnolina della coppia, di recente scomparsa. Non si perde d’animo Alessia, che avrebbe già pensato ad alcune alternative sia nel caso fosse maschio, sia nel caso fosse femmina.

Oliver Junior – come vorrebbe il giocatore del Benevento – o Thiago se fosse un maschietto, come vorrebbe la mamma. In caso di fiocco rosa, invece, ancora non avrebbero scelto delle opzioni.

Alessia Macari ha spiegato anche quanto desiderassero avere questo figlio, arrivato ad un primo tentativo: “Oliver è un vero bomber“. Il sesso del bambino sarà noto solo al sesto mese, ora invece la donna è al quarto e dovrà attendere un altro po’ prima di fare un mega party con i familiari e svelare quale nome attribuirà a questa nuova gioia.