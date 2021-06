Alessia Macari in bikini bacchetta gli haters: fan senza parole – Foto

Alessia Macari incanta alle Maldive con una foto in costume mozzafiato: la stoccata della Ciociara agli haters.

Anche giugno è tempo di vacanze e relax. Molti vip, già di questo periodo, fuggono dal tram-tram delle città, dai clacson e dai rumori della strada, per rifugiarsi in luoghi più accoglienti. Ecco allora la scelta di Alessia Macari, nota showgirl, adesso alle Maldive con il suo ragazzo Oliver Kragl, calciatore dell’Ascoli. I due si conoscono dal 2016, quando il centrocampista tedesco giocava a Frosinone. Lei è nata e cresciuta in Irlanda, ma ha origini ciociare e quindi si è trasferita proprio nel Lazio dov’è riuscita a coltivare la passione della moda ed è diventata famosa nel ruolo della “Ciociara” in “Avanti un altro“. Nel suo curriculum anche il grande successo al Grande Fratello Vip: ha vinto la prima edizione della trasmissione per le celebrità della tv e dello spettacolo.

Ormai coppia stabile da anni, nel 2019 Alessia e Oliver hanno fatto il grande passo sposandosi. Attualmente, si godono il mare ed il relax, ma la bellissima showgirl dalle origini frusinate ha fatto letteralmente impazzire i suoi 999 mila follower.

Alessia Macari, stoccata sui social e foto mozzafiato

La stupenda donna dello spettacolo e protagonista nel cast di Avanti un Altro ha condiviso una foto spettacolare dalle Maldive. Alessia Macari ha posato in costume alla riva del mare, mostrando le spalle all’obiettivo della telecamera. Il costume strettissimo ha esaltato le forme sinuose della bella “Italian TV Star”, come si definisce lei stesso sui social.

“Alle spalle sanno tutti parlare …” provoca la bella showgirl, la quale incanta e folgora i fan davanti ad un panorama strepitoso, dove mare e cielo quasi si confondono. In pochissimi minuti, arrivano migliaia di interazioni tra like e commenti. I follower restano senza parole. Questa volta nessuno riesce a parlare…