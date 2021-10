Mario Balotelli esce allo scoperto e presenta su Instagram la sua nuova fidanzata: chi è la ragazza che ha rubato il cuore al calciatore ex Milan.

Le cose turche portano fortuna a Mario Balotelli. Non solo i gol: l’attaccante dell’Adana Dermispor ha ritrovato anche l’amore. A confermarlo è stato lo stesso centravanti, uscito allo scoperto attraverso le storie su Instagram. La sua nuova ragazza ha infatti compiuto gli anni proprio in questi giorni, e il calciatore ha voluto farle gli auguri anche pubblicamente con delle storie molto dolci e romantiche.

Che l’attaccante stesse ritrovando la serenità era noto. Dopo le avventure (o disavventure) vissute negli ultimi anni tra Serie A e B, l’ex Inter, Milan e City sta cercando di riprendere in mano la propria carriera. Maturato forse troppo tardi, ha accettato di ripartire da un campionato di secondo livello come quello turco e da una squadra priva di tradizioni, pur di recuperare condizione e continuità. E forse ad aiutarlo è stata anche una persona speciale al suo fianco.

Leggi anche -> Montella conferma: “Balotelli ha un chiodo fisso”

Dopo tante chiacchiere e gossip che lo hanno portato a essere protagonista più sulle riviste patinate che sulle riviste sportive, il calciatore è finalmente uscito allo scoperto. Niente donne famose: la sua nuova fidanzata è una ragazza comune, semplice e bellissima.

Chi è Francesca, la nuova fidanzata di Balotelli

Si chiama Francesca la nuova fidanzata di SuperMario ed è una splendida ragazza dai capelli bruni. Di lei si sa davvero pochissimo. Sappiamo che (per ora) non fa parte del mondo dello spettacolo, e che ha un profilo Instagram privato (nickname fw_ziska). Conosciamo anche la sua età grazie a Balotelli, che ha pubblicato dei video della sua festa: ha appena compiuto 23 anni.

Potrebbe interessarti -> Raffaella Fico ‘punge’ Balotelli, il calciatore sbotta sui social: “Che palle”

Per il resto non conosciamo quasi nulla. Riguardo al party però, sappiamo che si è tenuto in un attico super lussuoso, con tanto di gustosa cena a base di sushi. Balo l’ha riempita di regali, tra cui un enorme mazzo di rose rosse. Segno tangibile che Francesca è entrata davvero nel suo cuore. Insomma, dopo le storie del passato come quella con Raffaella Fico o con Clelia, madre dei suoi due figli, o i presunti flirt come quello con Dayane Mello, Mario ha ritrovato la serenità. E la speranza è che stavolta possa essere duratura.