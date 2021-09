Raffaella Fico ‘punge’ Balotelli, il calciatore sbotta sui social: “Che palle”

Raffaella Fico punzecchia Balotelli nelle prime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip: la reazione del calciatore dell’Adema Dermispor.

Nemmeno il tempo di partire, che il Grande Fratello Vip ha subito catturato le attenzioni degli appassionati di gossip. Anche di quello calcistico. All’interno della casa più spiata d’Italia c’è infatti quest’anno una delle più chiacchierate ex wag italiane, ossia Raffaella Fico. L’ex lady Balotelli, già vincitrice di un GF ‘standard’, punta a vincere anche in questa edizione vip, per dedicare il successo alla sua Napoli.

L’avventura del programma condotto da Alfonso Signorini è iniziata da poche ore, ma già sono arrivati i primi rumor e le prime rivelazioni che riguardano proprio il rapporto tra la splendida modella e showgirl partenopea e SuperMario, padre della sua meravigliosa figlia Pia.

Nella clip di presentazione della prima puntata, Raffaella ha parlato proprio del suo ex compagno, non lesinando una palese frecciatina: “Lui è stato il grande amore, e da questo amore è nata nostra figlia. Poi si è tirato indietro…“. Nel video la bella mora dai vaporosi capelli ricci ha ammesso di aver lottato con le unghie e con i denti per far sì che Pia avesse un padre, e alla fine ce l’ha fatta. Mario è abbastanza premuroso con la figlia anche se, aggiunge Raffaella, “potrebbe fare molto di più“.

Raffaella Fico, stilettata a Balotelli: la replica del calciatore

L’eco delle parole di Raffaella è ovviamente arrivata fino alle orecchie di SuperMario. L’attaccante, che ha da poco iniziato la sua nuova avventura all’Adema Demirspor (finora zero gol in tre partite), non è riuscito a fare a meno di sentirsi chiamato in causa dall’ingresso della showgirl nella casa del GF, e ha voluto subito rispondere, tramite social, alle sue velate accuse.

D’altronde, sentirsi dire che per la figlia potrebbe fare molto di più non dev’essere stato molto bello. Così, tramite le storie del celebre social network, il calciatore cresciuto a Brescia ha scelto di replicare in maniera piuttosto dura: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che palle“.

Arriverà una controreplica da parte di Raffaella? Il GF è appena iniziato e la sensazione è che, finché la showgirl campana resterà campana, ne sentiremo ancora delle belle.