Montella conferma: “Balotelli ha un chiodo fisso”

Vincenzo Montella torna a parlare del calcio italiano e dell’ennesima rinascita di Mario Balotelli: il tecnico parla del suo sogno, degli obiettivi e della Nazionale.

Vincenzo Montella e Mario Balotelli stanno risollevando l’orgoglio nazionale italiano in Turchia. I due sono tra i tanti esponenti del nostro calcio che hanno accettato di tentare un’avventura nella SuperLig turca, uno dei campionati in maggior ascesa del panorama europeo (o comunque Uefa).

I due stanno facendo le fortune dell’Adana Dermispor, una squadra appena promossa nella massima serie e che sta disputando un buon campionato (al momento è in decima posizione), grazie all’apporto di tante vecchie conoscenze del calcio italiano. Oltre a SuperMario, ci sono anche l’ex Cagliari Lucas Castro e l’ex Napoli e Udinese Gokhan Inler.

Grazie all’apporto di tanti ex protagonisti del nostro calcio, il Dermispor sta facendo sognare i tifosi, che già ambiscono a un piazzamento in Europa, magari partendo dalla neonata Conference League, per poi nel giro di qualche anno andare a giocare anche in Champions. Di questo e di altri argomenti ha parlato l’allenatore Vincenzo Montella, che qui sta vivendo un tentativo di rilancio dopo le ultime dure stagioni in Italia. E tra i tanti argomenti non poteva mancare proprio Balotelli, di cui l’Aeroplanino ha svelato un segreto…

Balotelli sogna la Nazionale?

Momento d’oro per Balotelli, che in Turchia sta iniziando a riprendere il feeling con il gol. Nelle ultime 4 partite ha segnato 4 gol e sta ritrovando la sua forma migliore, ha assicurato alla Gazzetta dello Sport il tecnico ex Fiorentina e Roma. Una forma migliore che, chissà, potrebbe portarlo a raggiungere il suo grande obiettivo: “Vuole tornare in Nazionale, è la sua idea fissa. E io farò di tutto per aiutarlo“.

Parole che potrebbero non essere buttate lì. Anche perché in questo momento la Nazionale sta affrontando una grave crisi degli attaccanti. Immobile continua a non convincere in azzurro, Belotti per infortuni e per problemi contrattuali è sparito dai radar. Moise Kean, tornato alla Juventus, deve ancora ingranare, mentre Raspadori non sta confermando quanto di buono aveva fatto intravedere lo scorso anno.

Lo spazio per SuperMario, dunque, ci sarebbe. E non a caso al Festival dello Sport di Trento Mancini ha tenuto a ribadire che le porte non sono chiuse per nessuno, nemmeno per lui. Che possa dunque esserci l’ultima grande occasione per l’ex attaccante di Inter e Milan? Resta un’ipotesi difficile, ma non così remota come potrebbe sembrare senza un’analisi più approfondita.