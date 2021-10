Parma-Monza già decisiva? Tranne se tutto è da perdere…

Parma-Monza saranno le due squadre che arriveranno a braccetto in Serie A? Gli organici sono qualcosa di poco attinente in Serie B, che match uscirà fuori dal confronto al Tardini? Entrambe non vivono comunque un buon momento.

C’è una gara che poco riguarda la Serie B. Il salto in Serie A servirà attraverso i big match, lo sanno bene Parma e Monza. Che sperano, tutto sommato, di arrivare insieme nella massima serie… ma se proprio è il caso, basta anche una squadra.

Il confronto odierno è un concentrato di sentimenti, ricordi ma anche di buoni piedi pensanti. Non manca la qualità a tutte le due squadre, così come gli investimenti. Proprietà solide, progetti che dovrebbero rifiorire rifiorire, c’è la sensazione che un ciclo comunque sarà ben stabilizzato nel prossimo futuro. Arriveranno in Serie A, in questa stagione o nella prossima, perché c’è tanto materiale tecnico da poter mostrare.

Tanti soldi investiti, giovani in rampa di lancio, “anziani” che ancora hanno molto da dire. Nel confronto tra Parma e Monza la sfida diventa plurima, come se fossimo in un concentrato del meglio del torneo cadetto. Chiaramente i ducali vorranno avere la spinta del loro pubblico, al “Tardini” si è ricreato l’entusiasmo dei tempi di gloria.

Il talento su cui puntare e due… amici-nemici

Il Parma sa di giocarsi tanto ma ha una carta in più: Valentin Mihaila. Il romeno può essere davvero l’elemento chiave di questo match, domenica pomeriggio avrà tanti riguardi soprattutto dalla difesa brianzola, spesso in difficoltà.

Così come sicuramente un occhio mirato punta Gigi Buffon e ricorda quando… stava passando alla corte di Berlusconi e Galliani.

Era l’estate del 2006, di Parma e Monza nemmeno l’ombra all’orizzonte. Post calciopoli e con l’Italia iridata al mondiale tedesco, il pressing milanista era stato quasi convincenti per portare in rossonero il portiere. Che l’anno prima si era infortunato al trofeo Berlusconi e, proprio per questo, era ancor più amato dalle parti di Milanello.

Non era un problema di soldi o di coppe da disputare… quanto di riconoscenza. Quella che Gigi Buffon ebbe nei confronti della Juventus, il Milan dovette arrendersi alla volontà del portiere e si consolò vincendo la Champions League contro il Liverpool.

Proprio Buffon è l’elemento sicuramente che guarda con più attenzione al match, ha chiesto ai suoi difensori una maggior presa sugli elementi offensivi del Monza, abili e abbastanza veloci. Elementi che potrebbero essere anche… figli per età anagrafica del portiere, così come quelli del Parma, altrettanto giovani e bravi.

La sfida, comunque, avrà un punto focale a centrocampo. Sulle fasce è il Monza spesso più brillante, il brasiliano Carlos Augusto ha capito i meccanismi del calcio italiano e sta dimostrando il suo potenziale. Il Parma, invece, sfrutta più le zone centrali e ha in Franco Vazquez una sorta di “scatola magica”, anche se troppo discontinua. Dalle invenzioni del fantasista italo-argentino spesso dipendono i destini dei ducali. Ritroveremo entrambe le squadre in festa a primavera?