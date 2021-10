Lazio Inter non finisce più: episodi da condannare, il calciatore dice la sua

Risse, lacrime, ribaltoni e tanti gol: Lazio Inter ha regalato emozioni forti, e dopo quasi 24 ore arrivano le parole di un calciatore a fare chiarezza.

Lazio Inter ha regalato emozioni dal fischio d’inizio fino al novantesimo. Già prima del match i cori e gli applausi a Simone Inzaghi dei suoi ex tifosi hanno offerto una fotografia meravigliosa. Poi la rete dell’Inter e il secondo tempo maestoso dei padroni di casa, che hanno ribaltato il risultato. In mezzo la rissa sull’episodio del gol di Felipe Anderson. E i battibecchi sono andati avanti dopo il gesto di Luiz Felipe.

Il laziale, espulso e poi in lacrime, ha chiarito che era saltato addosso a Correa, suo grande amico, senza polemiche. Plausibile, ma ciò non toglie che il tempismo del difensore biancocelestè non è stato dei migliori. Pochi minuti fa è arrivata la risposta del Tucu, che ha voluto chiarire quanto accaduto.

Lazio Inter, Correa fa chiarezza sull’episodio con Luiz Felipe

Ha utilizzato Instagram Correa per dare la sua versione di quanto accaduto. Dopo l’abbraccio di Luiz Felipe, il Tucu ha reagito con una gomitata, e si è accesa la rissa che dal campo è arrivata fino agli spogliatoi. L’argentino sui social si è spiegato. “Mi dispiace per quanto è accaduto ieri – ha scritto – da tutti i punti di vista”.

Poi approfondisce l’episodio con il difensore della Lazio, suo ex compagno. “Sono dispiaciuto innanzitutto per i tifosi, perché noi dovremmo essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato, e poi a caldo la mia reazione è stata quella che avete visto. Vorrei che non fosse mai successo, ma ora voltiamo pagina, e facciamo esulare i tifosi per le cose belle del calcio”. Correa prova quindi a chiudere il capitolo, ma la partita continua ancora a far discutere.