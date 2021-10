Rottura fra Icardi e Wanda Nara: arriva la decisione del Psg

La clamorosa rottura fra Icardi e Wanda Nara ha riflessi anche sul calcio: arriva la decisione del Psg.

Pesante, inattesa, clamorosa. La rottura fra Mauro Icardi e Wanda Nara si è consumata sui social, con un messaggio di fuoco che ha fatto il giro del mondo. Inevitabile che dal gossip la storia si spostasse immediatamente sul campo. L’argentina non era infatti solo la moglie dell’attaccante, ma anche la manager.

E in poche ore, oltre ad un rapporto che si chiude, anche il legame lavorativo fra i due potrebbe essere chiuso, con pesanti effetti nel rapporto con il Psg. E sul mercato. Il club ha infatti preso la sua decisione, comunicandola all’ex attaccante dell’Inter.

Icardi e Wanda Nara si sono lasciati: il Psg accetta la richiesta del bomber

Se il mondo del gossip si è scatenato dando la caccia ad Eugenia Suarez, che sarebbe la causa della rottura fra Icardi e Wanda Nara, il calcio si interroga. Il clamoroso messaggio scritto su Instagram dalla moglie del bomber potrebbe infatti creare un terremoto nella carriera del calciatore, più volte accusato di essere “condizionato” dalla pressione di una manager vicina anche sentimentalmente. Ci sono molte cose da mettere al proprio posto quindi, e in tal senso arriva la richiesta di Icardi.

Il calciatore non ha infatti preso parte all’allenamento dei parigini, e la notizia ha fatto rumore in Francia. Alla base dell’assenza ci sarebbe però la richiesta di avere un permesso per “motivi familiari”, che sarebbe stato accordato dal club. E a pochi giorni dal match di Champions, l’assenza fa rumore fra i tifosi, che non accettano di assistere al gossip calcistico scatenatosi ieri. E intanto la vicenda va avanti, e c’è attesa per capire quando rientrerà in gruppo Icardi, in un momento molto delicato della sua vita e della sua carriera.