Dumfries vittima di cori razzisti, ma i tifosi si dividono: “Andava espulso!”

Denzel Dumfries è stato preso di mira da alcuni tifosi della Lazio con cori razzisti: sui social è bagarre tra laziali e interisti.

Lazio-Inter del 16 ottobre 2021 rimarrà nella memoria degli appassionati di calcio per molto tempo. Non solo per il risultato sul campo, quanto per gli episodi che l’hanno contraddistinta. Su tutti il gol di Felipe Anderson con Dimarco a terra, l’espulsione ‘tragica’ di Luiz Felipe e, purtroppo, i cori razzisti nei confronti di Denzel Dumfries.

Ancora una volta una parte dei sostenitori della Lazio si è macchiata di un comportamento censurabile nei confronti di un avversario dalla pelle nera. Preso di mira in questo caso l’esterno olandese, che ha però sollevato diverse polemiche da parte del pubblico anche neutrale per un comportamento violento nel corso della rissa che ha fatto seguito alla rete di Anderson.

Se per quanto riguarda i cori, sono diventate virali le immagini che ritraggono almeno uno dei tifosi laziali che si sono macchiati dei bruttissimi e ‘buuu’ troppe volte ascoltati nei nostri campi di calcio, non è stato da meno lo scatto che vede Dumfries minacciare l’esterno brasiliano con la mano chiusa, pronto a sferrare un pugno.

Non solo cori razzisti: accuse a Dumfries

Tra i tifosi ‘neutrali’, molti sostenitori della Juventus hanno censurato il comportamento in campo di Dumfries. Passando oltre ai cori razzisti, c’è chi attacca l’esterno olandese per le sue minacce fisiche ad Anderson: “Questo sarebbe scorretto anche nella boxe, ma la prossima c’è Inter-Juve e allora il pugno si è trasformato in una carezza“.

Stessa linea per altri tifosi. Se qualcuno sottolinea di non aver mai visto un calciatore aggredire in questo modo un collega in campo, in tanti si chiedono quale sia la ragione per cui Dumfries sia rimasto in campo. Perché la differenza tra lo sferrare un pugno e semplicemente il minacciare di farlo non dovrebbe essere così grande da regolamento.

E se ormai ciò che è stato sul campo, con le decisioni di Irrati che hanno lasciato più di qualche dubbio, non può essere cambiato, in molti sui social invocano la prova tv. Insomma, suo malgrado Dumfries è stato grande protagonista della gara di ieri. Vittima carnefice, tra cori razzisti e comportamento violento. Situazioni diversamente deprecabili che non hanno avuto alcuna conseguenza. Almeno per ora.