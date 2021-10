Gattuso può tornare in panchina: ecco la sua prossima destinazione

Rino Gattuso è pronto a tornare in panchina a vestire i panni da allenatore? Ecco quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Dopo l’ottima esperienza con il Napoli e la brevissima parentesi alla Fiorentina, il tecnico è stato già contattato da un club.

Gennaro Gattuso è stato contattato da una squadra, a quanto pare club e allenatore hanno avviato già i primi contatti. Il tecnico calabrese la scorsa estate è stato assunto per allenare la Fiorentina, tuttavia questa esperienza è terminata subito, dopo appena venti giorni. Il motivo del divorzio immediato è stato causato da divergenze tra le richieste dell’allenatore e mancate risposte della società per rafforzare la rosa.

Come fa sapere Calciomercato.com, in questi ultimi giorni Gattuso è stato contattato dal Genoa. La squadra ligure è passata di recente nelle mani della nuova proprietà, ossia la 777 Partners, società americana. Dato gli scarsi risultati collezionati fino ad ora dalla squadra guidata da Ballardini, la nuova proprietà cerca di far ripartire al meglio il club. Il Genoa nelle prime 3 giornate di Serie A ha collezionato 2 pareggi e 1 sconfitta.

La risposta di Gattuso al Genoa dopo i primi contatti

I rossoblu, dunque, in questi giorni sono entrati in contatto con l’ex calciatore Gennaro Gattuso. Il tecnico ex Napoli ha fatto sapere – come riporta sempre lo stesso sito italiano – che non è interessato all’offerta.

Dunque, l’ex campione del mondo ha cestinato subito il Genoa, forse il tecnico ha altri obiettivi per la sua carriera. Per quanto riguarda il futuro della panchina della squadra ligure, sarà decisiva la sfida di domenica contro il Sassuolo. Dal risultato di questo match molto probabilmente il futuro di Davide Ballardini sarà deciso. Serve una vittoria per non rischiare quello che sembra ormai inevitabile, ovverosia l’esonero.

Sicuramente Gennaro Gattuso è l’uomo giusto per far ripartire questo nuovo Genoa, che nonostante le sconfitte promette davvero bene, data anche la forma straordinaria ritrovata da Mattia Destro. Basti dare un’occhiata ai dati collezionati dall’allenatore con il Napoli dal 2019 al 2021. Con la squadra partenopea in 81 partite ha collezionato 47 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte; conquistando una Coppa Italia.