I segreti di Callejon: moglie e curiosità sul calciatore da 60 euro

La vita privata di José Maria Callejon: moglie, figli e tutte le curiosità sull’ex ala di Napoli e Real Madrid.

Un professionista esemplare. E uno dei calciatori più amati della storia del Napoli. José Maria Callejon, oggi attaccante della Fiorentina, è stato una bandiera della squadra azzurra per tanti anni, nell’epoca d’oro di Benitez-Sarri. Un ragazzo che si è fatto amare per il suo carattere oltre che per la sua abnegazione.

Nato a Motril l’11 febbraio 1987 sotto il segno dell’Aquario, il campione spagnolo è cresciuto nel Real Madrid. E proprio con i galacticos si è guadagnato il suo soprannome storico: l’uomo dei 60 euro. Un nomignolo figlio di una vicenda che fa ben capire che tipo di uomo, prima ancora che di calciatore, sia il numero 7.

Nel novembre 2011 al Mestalla si giocava una sfida importante tra Valencia e Real Madrid. José non entrò in campo, rimanendo in panchina tutto il tempo, e al triplice fischio salutò al volo i compagni e scappò nella sua città natale in fretta e furia.

Non per la rabbia di non aver giocato, ma per un motivo molto più serio: era stato convocato come vice presidente di seggio per le elezioni. Il giorno dopo tornò a Madrid e si mise di nuovo a disposizione di Mourinho, con in tasca 60 euro in più guadagnati per il suo aiuto al seggio. Da lì il soprannome creato dai suoi compagni.

Moglie e figlie di Callejon: la famiglia del campione

Famoso anche per il fratello gemello, calciatore a sua volta ma con una carriera meno fortunata, almeno in Europa, Callejon ha una splendida famiglia. La moglie si chiama Marta Ponsati. Classe 1992, famosa blogger spagnola, ha conosciuto l’attaccante nel 2012, quando giocava all’Espanyol, e da allora non si sono più lasciati.

Nel 2015 si sono sposati. Già madre di una bambina, Paula, Lady Callejon ha avuto altre due figlie dal calciatore, India e Arya. E a breve i due avranno un altro figlio. Arriverà un maschietto?

Tra le curiosità che accompagnano la figura di Callejon ce n’è una cui molti non riescono a dare una risposta: perché indossa sempre le maniche lunghe anche quando d’estate fa caldissimo? Il perché è semplice, e lo ha raccontato lo stesso calciatore in un’intervista di qualche anno fa a Il Mattino: “Mi piace giocare così, non ci sono altri motivi“.

Va però detto che in realtà potrebbe esserci una particolare allergia della pelle di cui il calciaore soffrirebbe fin da ragazzo. I calzettoni al contrario, altro vezzo di Calleti, sono invece frutto di pura scaramanzia tipicamente partenopea.