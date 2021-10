Lite Wanda-Icardi: la reazione delle altre wag

Il terremoto scatenato dalla lite tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha sconvolto tante altre donne del calcio: la reazione delle altre ex mogli.

Il mondo del gossip e quello del calcio sono stati sconvolti il 16 ottobre dalla notizia dell’improvvisa rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Un bomba deflagrata quasi dal nulla, con una storia sui social della showgirl argentina che ha attaccato con violenza un’attrice, Eugenia Suarez, con cui l’attaccante del PSG avrebbe avuto una storiella.

Un tradimento che Wanda non ha potuto e voluto perdonare. Almeno in un primo momento. Nelle ultime ore infatti si susseguono le voci circa i loro rapporti. L’agente del calciatore sarebbe infatti scappata a Milano con i suoi figli, lasciando solo Icardi. Il bomber ex Inter, non volendo arrendersi alla fine della storia, sarebbe però corso da lei per ‘riprendersela’.

I due sono apparsi in alcune immagini nuovamente insieme, ma Wanda dopo le voci di una presunta pace, avrebbe fatto intendere di non aver minimamente cambiato idea, e di essere convinta di voler rompere. Nel frattempo Eugenia si sarebbe fatta da parte rispetto questa vicenda, sostenendo di non aver mai avuto rapporti con Icardi. Eppure, sarebbero spuntati alcuni messaggi che farebbero pensare il contrario. Insomma, di questo triangolo con tutta probabilità ne sentiremo ancora parlare. E intanto a commentare le vicende amorose di Wanda e Icardi sono arrivate le voci di altre importanti wag. O meglio, ex wag.

Wanda e Icardi hanno rotto? Il pensiero di Erjona e Melissa

Sono tantissimi i fan del mondo del calcio e del gossip ad essersi interessati alle vicende tra Maurito e Wanda. Anche per questo, alcuni fan di Erjona Sulejmani, la splendida ex moglie di Blerim Dzemaili, hanno chiesto a lei un parere su questa vicenda. E la sua risposta è stata molto velenosa. Dopo aver sottolineato come Wanda sia una donna con gli attributi, la modella ha infatti mandato una frecciatina anche al suo ex: “Sappiamo tutti che non esistono calciatori santi!!“.

A caldo negli studi di Sky Calcio Club anche un’altra grande doppia ex wag, Melissa Satta, ha detto la sua sulla rottura tra Icardi e Wanda. “Mi sa che lui si deve far perdonare per qualche cosa…“, ha raccontato l’ex signora Boateng. Comunque Melissa è ottimista, anche perché Icardi sta facendo di tutto per riprendere la sua amata. Probabilmente le cose tra i due si risolveranno. Se non sono già state aggiustate.