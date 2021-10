Destro è il migliore d’Europa: la statistica premia la scelta del Genoa

Una particolare statistica fra i bomber europei premia Mattia Destro: i Genoa ha fatto bene a trattenere il suo bomber.

La rete segnata con la bottiglietta in mano ha fatto il giro di tutti i tabloid d’Europa. Ora però sono i numeri a metterlo in cima ad una speciale classifica, perché Mattia Destro al momento non ha rivali. Ha fatto bene il Genoa a trattenerlo, trasformandolo da sicuro partente a risorsa irrinunciabile.

L’attaccante finì addirittura fuori rosa ad inizio stagione, salvo poi essere reintegrato e mandato in campo con frequenza e profitto. Le statistiche sono infatti chiare. Ha già messo insieme 5 gol in altrettante presenze, con una media spaventosa. É dietro solo a Lautaro, Dzeko e Joao Pedro nella classifica cannonieri, ma rispetto ai colleghi, ha in mano un record curioso e interessante.

Destro “vola più in alto di tutti”: record per l’attaccante del Genoa

Mattia Destro viaggia ad una media gol altissima, ed è il vero trascinatore del Genoa. I numeri premiano la cura Ballardini, caparbio nel puntare sulla punta ex Roma, rigenerata in terra di Liguria. E in questa stagione il suo avvio è stato ancora più folgorante. In 8 giornate di campionato, 3 delle quali saltate, il calciatore ha collezionato 5 reti, 4 delle quali tutte nello stesso modo.

Di testa, che è la specialità del centravanti. Così tanto da renderlo il migliore d’Europa. Nessuno è infatti riuscito a segnare più di lui in questo specifico fondamentale, che ora gli allenatori avversari dovranno curare molto per evitare di incassare gol da una punta definitivamente rinata a Genova.