Atalanta, Pasalic non si tocca: il segreto è la splendida moglie Marija

Passioni e curiosità su Mario Pasalic, impressionante ieri nella vittoria dell’Atalanta: si gode il momento e la splendida moglie Marija.

Gasperini non ha mai ceduto alle richieste di mercato, e il motivo è chiarissimo. Mario Pasalic è intoccabile, non solo per la qualità e la capacità di fare assist e gol, ma anche per la sua capacità di attendere il turno con calma. Per poi farsi trovare sempre pronto. Il Gasp ruota molto i suoi uomini offensivi, ma il croato, nonostante non sia un titolare inamovibile, trova sempre il modo di essere incisivo. Quando parte da titolare o da subentrante.

A Bergamo lo dipingono come un ragazzo calmo e sereno, che vive all’insegna dello sport senza mai eccessi. Uno dei segreti è sicuramente la splendida moglie Marija, che condivide con il calciatore gli scatti di un amore raccontato sui social.

I viaggi, il mare e la moda: Marija e Mario Pasalic inseparabili a Bergamo

Scambi di messaggi, di coccole social, di foto mostrate con orgoglio. Mario Pasalic non si separa mai dalla moglie Marija, e non perde occasione, negli anniversari e nei giorni speciali, di sottolineare un legame indissolubile con dediche speciali. La coppia ama viaggiare, in montagna o al mare. Non perde occasione per lo shopping in famiglia a Milano, nelle meravigliose vie del centro, e per raccontare le vacanze.

Dalla Russia alla Croazia, passando per l’Inghilterra e le città più belle d’Italia. Marija e Mario Pasalic sono sposati da due anni, ed hanno raccontato il giorno più importante della loro vita in un lungo video pubblicato sui social. Nelle altre istantanee si vede invece la bellezza folgorante della moglie del croato, che è il vero segreto di una esperienza esaltante con la maglia dell’Atalanta.