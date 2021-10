Donnarumma, clamoroso retroscena: vicino ad un club che torna a bussare

Bomba dalla Spagna: Donnarumma era ad un passo dal club, che potrebbe tornare a dargli la caccia.

Donnarumma è stato il nome più caldo dello scorso mercato, e secondo il tabloid spagnolo la telenovela potrebbe ripetersi la prossima estate. Pare infatti che un top club europeo avrebbe sondato il terreno per approfittare di un inizio al Psg che non ha proprio convinto. Non nelle prestazione del portiere, sempre prezioso quando è stato chiamato in causa, ma per via della folta concorrenza e di un clima nello spogliatoio che non sarebbe propriamente sereno.

I mal di pancia di Wijnaldum hanno scoperchiato un pentolone difficile da gestire per Pochettino. É imbottito di campioni, ha in rosa calciatori strapagati che non vogliono saperne di muoversi e giovani che bussano con forza. Ecco perché qualche malumore potrebbe nascere. E il resto lo fanno le ambizioni, in un campionato, quello francese, in cui il Psg ha già 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Il portiere sembra felice al Psg, ma la sua scelta poteva essere diversa, e il retroscena racconta una trattativa sfumata per un soffio.

Donnarumma vicinissimo alla Premier: poi qualcosa andò storto

Ecco quindi che arriva il clamoroso retroscena, riportato da Fichajes.net ma ripreso dai tabloid di mezza Europa. Gigio Donnarumma è stato ad un passo dal Chelsea, che aveva messo le mani sul portiere in scadenza al Milan prima ancora del suo approdo in Ligue 1.

L’esplosione di Mendy, e la riconoscenza verso un portiere che ha contribuito molto al successo in Champions, hanno poi spinto i londinesi a dargli una fiducia meritatissima. In Inghilterra c’è però chi parla di un interesse mai sopito, che in futuro potrebbe trasformarsi in offerta.