Sterling, addio al Manchester City: in corsa anche una big italiana

Sterling annuncia che vuole dire addio al Manchester City. Il calciatore ha detto quali sono i suoi desideri, intanto sono in corsa due big. Una di queste è una italiana, che già la scorsa estate aveva pensato al calciatore inglese.

Raheem Sterling, stella del Manchester City, ha dichiarato che vuole lasciare il club guidato da Pep Guardiola. Il calciatore inglese lo ha fatto sapere durante un’intervista rilasciata per il sito britannico Financial Times, l’attaccante non ne può più dei Citizens.

In questo momento della sua carriera lo stesso calciatore ha fatto sapere che gli piacerebbe molto giocare all’estero, dicendo anche dove esattamente. Nel frattempo, ormai da qualche mese due grandi club se lo contendono, una italiana e una dalla Spagna.

Ecco cosa ha dichiarato al quotidiano britannico il calciatore ex Liverpool: “Se dipendesse da me, me ne andrei subito e lascerei Manchester. Io sono pronto a lasciare il club. Però so quanto vale il calcio inglese”.

Leggi anche: Chiesa, ora è assalto alla Juve: cifra folle offerta dal top club

Raheem Sterling, oltre alla sua carriera fino ad ora stellare, e tranne qualche critica di troppo sul suo comportamento in campo, la scorsa estate ha sfiorato un obiettivo per lui fondamentale. Il calciatore inglese con la sua Nazionale ha sfiorato la coppa europea, vinta dall’Italia nella finale di Wembley. Dopo la competizione, il britannico sembrava vicinissimo all’addio ai Citizens, ma alla fine è rimasto. Ieri, però, ha annunciato ufficialmente la sua volontà nel voler lasciare la squadra di Guardiola.

Barcellona e Juventus desidererebbero Sterling

Da qualche mese a monitorare Raheem Sterling vi sarebbero Barcellona e Juventus. L’esterno d’attacco inglese è in scadenza con il Manchester City nel 2023, ma lui si è detto pronto a volare all’estero.

Nella stessa intervista pubblicata ieri, il calciatore ha dichiarato che gli farebbe molto piacere giocare al di fuori dell’Inghilterra, in particolare in Francia o in Spagna. Dunque l’Italia non rientra fra i suoi piani.

Per quanto concerne la Liga, il britannico può esultare in quanto il Barça pare essere interessato a lui, dopo gli addii di Messi e Griezman ai catalani serve qualità per il reparto offensivo. Il suo valore di mercato è di circa 90 milioni di euro secondo Transfermarkt. Sterling arrivò al City nel 2015 dal Liverpool per circa 60 milioni di euro.