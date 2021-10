Fernando Torres, El Niño è un ricordo: trasformazione è incredibile – FOTO

Fernando Torres, svolta incredibile: una trasformazione che fa il giro del web per l’ex bomber spagnolo.

Fernando Torres è stato sempre un cultore del fisico. Lo ha dimostrato in una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, frenata da alcuni infortuni che lo hanno costretto e spinto a prendersi sempre cura della suo corpo. Al contrario di quanto accade a molti calciatori, appannati dopo il ritiro dal calcio giocato, lo spagnolo si è mostrato in una veste tutta nuova.

La sua trasformazione ha lasciato tutti a bocca aperta, e i social hanno preso d’assalto le foto del campione, che ora non sembra più un calciatore ma un atleta di Mma. Il suo fisico è infatti totalmente cambiato.

Fernando Torres, che muscoli: “Sembra un lottatore”

Scordatevi definitivamente “El Niño”. Lo chiamavano così per quel volto pulito, all’apparenza angelico, quasi come un bambino. Dietro alla faccia da bravo ragazzo si nascondeva una grinta impressionante e tanta cattiveria agonistica. A queste doti Fernando Torres ha aggiunto un fisico impressionante. Si vede bene nelle foto che fanno il giro del web e strappano consensi da parte degli appassionati di calcio.

Durante il terzo match della ‘Youth Champions League Under 19‘, alcuni scatti hanno mostrato l’incredibile lavoro in palestra dell’ex attaccante di Atletico Madrid e Milan. Deltoidi gonfiatissimi, muscoli che esplodono, pettorali ben visibili, collo taurino. Tiratissimo Torres, che dà il buon esempio alla sua squadra. Provate a dare un’occhiata agli scatti, che per i tifosi hanno trasformato “El Niño” in un lottatore di Mma o in un culturista di tutto rispetto.