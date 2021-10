Milan, 0 punti in 3 partite: è dura, ma c’è chi ha fatto l’impresa

In Champions il Milan riparte da uno 0 nella casella dei punti: c’è però chi dopo tre partite ha invertito il trend. Con ottimi risultati.

Amara, pesante, forse definitiva. La sconfitta del Milan contro il Porto potrebbe chiudere anzitempo l’esperienza in Champions, e fa male non solo per questo motivo, ma perché maturata dopo l’ennesimo errore arbitrale, che ha condizionato pesantemente il match e il cammino di Pioli. Arriva dopo la topica già incassata contro l’Atletico Madrid, e penalizza una squadra che con due punti in più in classifica avrebbe avuto pienamente le carte in regola per passare il turno.

Lo 0 in classifica in 3 partite però costringe il Milan a 3 successi per rimettersi in corsa. L’affare è chiaramente delicato, ma la storia insegna che non è impossibile. In Champions c’è infatti chi è riuscito nell’impresa, cambiando volto alla stagione in 270 minuti di fuoco.

Champions, dallo 0 in 3 partite alla gloria: Milan, guarda il passato e spera

La speranza da sola non serve, è chiaro. Servirà giocare 270 minuti “da Champions” per farcela, e qualche incastro giusto che non è però così impossibile. In passato è già accaduto infatti che diversi club siano riusciti a passare i gironi dopo un clamoroso 0 nei primi tre incontri. Furono clamorosi due casi che arrivarono nella stessa edizione. Nel 2003-04, l’Arsenal riuscì a passate dopo 3 match giocati malissimo, e lo stesso accadde al Celta Vigo. Il Manchester City invece, nel 2014, fece addirittura 2 punti in 4 partite, ma trovò l’impresa.

Anche la Roma mandò in fibrillazione i propri tifosi. Vinse solo alla quarta giornata, poi perse in un pesante 6-1 incassato dal Barcellona, ma con 6 punti trovò l’accesso agli ottavi nel 2016. Il Liverpool nel 2007-08 chiuse i primi 3 incontri senza successi, e poi arrivò addirittura alla semifinale. É accaduto però anche a Porto, Stoccarda, Galatasaray, Gent e Bayer Leverkusen. Tutte squadre che a 0 punti o con un solo pareggio, hanno strappato il pass per le fasi finali. E alcune di questa avevano perso anche la quarta gara, qualificandosi con 6 punti. Nulla è vietato quindi, e la speranza di Pioli è di recuperare tutti i suoi titolari per tentare una impresa delicatissima, ma non impossibile.