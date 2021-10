Lazio senza timore: Marsiglia altra tappa di lancio?

La Lazio contro il Marsiglia avrà i favori del pronostico ma anche della storia. Perché il club capitolino si scatena sempre contro le squadre francesi.

Per la Lazio un sorriso in più in vista del prossimo match contro i francesi dell’Olimpique Marsiglia. La rifinitura sta sciogliendo i dubbi di queste ultime ore, ma la strada sembra essere quella giusta. Maurizio Sarri ha insistito soprattutto sulla capacità di far fronte a un club che va in campo per giocarsi la partita, grazie a una formazione che sembra in crescita.

D’altronde, il collega Jorge Sampaoli è una vecchia volpe della panchina. Il Marsiglia ha un blocco solido e alterna tre o quattro elementi in questa Europa League, interscambiabili e utili per ogni occasione. Qualche ora in più dunque per prepararsi e poi tutti in campo, la Lazio dovrà ben guardare dai pericoli provenienti da Payet, elemento discontinuo ma spesso talentuoso e decisivo.

Proprio su di lui va fatto il maggior lavoro difensivo, mentre la retroguardia francese è guidata dall’esperto portiere Mandanda, e sulla destra c’è Lirola che vorrà far bene contro gli ex avversari italiani. Così come occhio a chi sentirà odor di derby, come gli ex Roma Gerson e soprattutto Under.

Precedenti col sorriso

La Lazio gioca una partita con una cabala dalla propria parte. Perché in 22 incontri contro le compagini francesi, al 50% la Lazio è uscita dal campo con un sorriso sulla bocca. Undici gli incontri vinti dalla squadra italiana, quattro i pareggi e sette le sconfitte.

Un ruolino che, guardando anche ai match specifici contro l’Olimpique, è addirittura maggiore nelle percentuali e nelle occasioni avute. Quattro vittorie, un pari e una sconfitta nel confronto generale contro i marsigliesi, sicuramente un ruolino di marcia interessante da mettere in bisaccia per le statistiche.

Peccato non ci sia Simone Inzaghi, a ricordare quella famigerata quaterna realizzata in Champions League nel settembre del 2001. Una quaterna contro i francesi che è invidiata da Pippo Inzaghi, il miglior realizzatore italiano nella massima coppa per club.

C’è tanto altro da raccontare nella sfida tra i due team, che si sono affrontati anche recentemente, in particolar modo proprio con lo stesso Simone Inzaghi. E furono – tutto sommato –anche due precedenti felici, che lasciarono comunque una buona sensazione a tutto l’ambiente laziale.

Il 25 ottobre 2018 vittoria in trasferta per la Lazio, al “Velodrome” un 3-1 di sostanza per il gruppo italiano. Ripetuto, o quasi, nella prestazione del ritorno con la capacità dell’Olimpico di portare bene. 2-1 finale nel match dell’8 novembre, che rimane così l’ultimo precedente assoluto tra le due compagini. E i tifosi laziali sperano in questo stesso risultato anche domani sera.