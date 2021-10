Icardi e Wanda Nara: pace fatta o messaggio d’amore? – FOTO

Messaggio d’amore di Icardi a Wanda Nara: sono insieme oppure è solo l’ennesima dichiarazione?

Una sbandata? Un pesante tradimento? E ancora, pace fatta o solo segnali d’amore? É un Mauro Icardi in versione Cupido quello che lancia messaggi social a Wanda Nara. Non è ancora chiaro se i due siano insieme o se l’argentino stia solo postando una carrellata di foto per provare a lanciare una freccia nuova alla moglie manager.

Di sicuro però i suoi affari di cuore si intrecciano con effetti devastanti al calcio. Il Psg non lo ha convocato nel match col Lipsia. E la scelta ha fatto rumore. Inevitabile però per il club pensare che solo una pace fatta con la moglie possa aggiustare le cose. Dentro al rettangolo verde e anche fuori, perché le vicende sentimentali si intrecciano inevitabilmente con il contratto in essere con i parigini.

Sono i social il teatro scelto da Mauro Icardi per lanciare messaggi. Non è dato capire se siano solo inviti a sua moglie o se i due siano tornati insieme. Ciò che è chiaro è che il calciatore dimostra il suo amore a Wanda Nara. Con una serie di foto continue. Nell’ultima Stories di Instagram compare infatti uno scatto con i due insieme in un momento di relax. Poi ancora messaggi, cuori.

E una scritta chiara. “Mon Amour”. E ancora foto, accompagnate da un chiaro: “Stringimi forte e non lasciarmi più”. La vicenda continua, in attesa di capire se la coppia più chiacchierata del calcio sia o meno tornata insieme.