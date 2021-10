Newcastle, è caos: Bruce si dimette, tre big per sostituire l’allenatore

Il Newcastle è nel caos: Bruce si dimette dopo i rumors su un possibile esonero e sono 3 i big in pole. Nomi importanti, parte la rivoluzione.

La rivoluzione in casa Newcastle è già partita. Dopo i rumors su un possibile esonero di Bruce, è stato l’allenatore a salutare i Magpies. Sono arrivate sul tavolo della nuova proprietà le dimissioni del tecnico, che non ha gradito alcuni atteggiamenti e una mancata difesa da parte del club. E intanto ci sarebbe già un big in pole per sostituirlo, ma i nomi sono tanti e altisonanti.

Newcastle, Bruce si dimette: in pole Roneey ma occhio alle sorprese. Rissa nello spogliatoio?

Il Newcastle incassa le dimissioni di Bruce da capo allenatore del club. Alla base ci sarebbero frizioni pesanti con la nuova proprietà, ma anche un caos nello spogliatoio, che non avrebbe gradito alcune scelte del tecnico. La nuova avventura della Pif non è partita con il piede giusto, ma il terremoto nei quadri tecnici potrebbe anticipare la rivoluzione che sta per partire, a suon di milioni. In Inghilterra svelano un rapporto delicato fra il trainer e la squadra. Ci sarebbe stata addirittura una clamorosa rissa fra calciatori, in un clima poco sereno.

Leggi anche: Newcastle, il nuovo allenatore arriva subito: ed è un big

In pole position per la sostituzione ci sarebbe intanto Wayne Rooney. “Wazza” sarebbe già stato contattato nella giornata di ieri. La Pif gli avrebbe offerto un ruolo da traghettatore con la possibilità di restare al timone della squadra. Occhio però anche alle sorprese. Si è fatto il nome di Antonio Conte, ma al momento non sembrano esserci i presupposti, e sarebbe un discorso da rimandare alla prossima estate. Ci sarebbe anche un sondaggio per Zidane, ma le condizioni sono identiche, e dall’Inghilterra sussurrano anche della possibilità di chiacchierare con Mourinho per l’anno prossimo. Tutti discorsi ancora lontani, perché Rooney diventa il favorito. I miliardi dei sauditi però, potrebbero fare tremare le gambe a chiunque, e trasformarsi in proposte irrinunciabili.