Bayern, in attacco numeri da record: la Champions ha una favorita?

Ha impiegato un tempo il Bayern Monaco per piegare la resistenza del Benfica. Dopo i primi 45 minuti, terminati a reti bianche, i bavaresi hanno spinto sull’acceleratore, calando un poker che è un messaggio chiaro alla concorrenza in Champions. Merito non solo di Lewandowski e di un attacco stellare, ma anche di una squadra che costruisce molto, soffre poco e sa quando far male.

Per 45 minuti ieri, il Bayern ha rischiato di perdere punti, e soprattutto un record incredibile, che crea grattacapi pesanti agli allenatori avversari. Basta guardare i numeri, per capire che ogni partita contro i tedeschi, parte già con una rete di svantaggio.

Bayern Monaco, pazzesco record di gol: i numeri fanno tremare gli avversari

Una striscia positiva che non conosce pause. Iniziata dando vita ad una ciclo che il Bayern non vuole chiudere. I bavaresi vanno in gol da 84 partite consecutive in tre stagioni da record che hanno lanciato nell’olimpo prima Flick, e ora hanno un progetto tutto nuovo, che non sembra però aver mutato le proprie caratteristiche.

Di sicuro la presenza di Lewandowski in tal senso è essenziale. Il bomber polacco ha dalla sua parte statistiche incredibili, ma è solo la punta di una idea di calcio offensiva e divertente. Alla faccia di chi pensa che risultati, bel gioco e record non possano coesistere in una sola squadra.