Jorginho infallibile dal dischetto: numeri da record per sperare in un sogno

Jorginho ancora in gol dal dischetto in Champions: dagli 11 metri non ha rivali, e si avvicina al sogno Pallone d’oro.

L’anima del Chelsea e dell’Italia ha un nome solo. Jorginho ha vinto tutto nella passata stagione, e si riconferma pedina insostituibile per il club e per la sua nazionale. Anche ieri ha messo lo zampino nella vittoria dei Blues con la sua specialità. Il tiro dagli 11 metri, che realizza con freddezza e attendendo sempre il primo movimento del portiere. Il centrocampista ex Napoli aveva anche incassato pesanti critiche dopo l’errore nel match dell’Italia contro la Svizzera, ma i suoi numeri sono impressionanti, e lo rendono forse lo specialista migliore al mondo. Con un sogno nel cassetto.

Jorginho, numeri pazzeschi e record dal dischetto

Con la rete messa a segno ieri in Champions League, Jorginho raggiunge quota 6 nella competizione. Tutte reti dal dischetto, senza averne mai sbagliata una. Una sentenza verrebbe da dire, ma le sue percentuali sono ancora più altre se si considerano le trasformazioni in carriera.

Leggi anche: Bayern, in attacco numeri da record: la Champions ha una favorita?

Su 36 penalty battuti in carriera, sono arrivati 31 gol e 5 errori. Medie pazzesche che giustificano le scelte degli allenatori, da Verona fino al Chelsea, e che sono una risposta chiara a chi frettolosamente mette nel mirino un calciatore preziosissimo. Un altro record quindi, in attesa della scelta per il Pallone d’oro che dopo molti anni potrebbe tornare a premiare un italiano.