La Juventus ha pubblicato il primo trailer ufficiale di All or Nothing, la serie tv di Amazon Prime: nel video grande protagonista Pirlo.

Sudore, risate, concetrazione. Grida di dolore e di orgoglio, grande gioia ma anche qualche urlo di rabbia. Nel trailer di All or Nothing Juventus, la serie tv dedicata al club bianconero, esclusiva Amazon Prime Video, c’è di tutto. Anche un Pirlo che non avremmo mai immaginato.

Docu-serie prodotta dal colosso americano, per la sezione Original italiana, è in arrivo tra pochissime settimane. Serie girata lo scorso anno, vede tra i protagonisti anche Cristiano Ronaldo, alla sua storica ultima stagione bianconera, e il mister Pirlo, che appare in alcune scene come mai lo abbiamo visto prima.

Lo abbiamo visto pensieroso, a volte triste, molto spesso compassato sul terreno di gioco e al culmine della gioia nella storica rincorsa del 2006 dopo il rigore di Grosso. Ma mai ci era capitato di vederlo urlante. E invece, già nel trailer sono presenti immagini di un Pirlo infuriato. Anche perché la stagione scorsa non è stata priva di momenti difficili per la squadra, e quando ce n’è stato bisogno, il tecnico ha dimostrato di saper anche alzare la voce.

Juventus, All or Nothing: il trailer

Prevista inizialmente per novembre, la nuova docu-serie Amazon Original, attesissima dai tifosi bianconeri, prima serie dedicata a una squadra italiana, sarebbe dovuta arrivare in catalogo nel mese di febbraio 2022, trasmessa in 240 paesi in tutto il mondo. Invece, a quanto pare il ritardo è stato recuperato, e adesso per poterla vedere dovremo aspettare pochi giorni: l’uscita è prevista nel mese di novembre 2021. Un grandissimo contenuto che andrà ad arricchire la proposta di Prime anche per i tifosi del mondo del calcio.

Format ormai consolidato per quanto riguarda i documentari Amazon, come già visto in passato con Tottenham e Manchester City, All or Nothing permetterà di poter entrare direttamente negli spogliatoi della squadra bianconera nella stagione 2020/21. Un’occasione più unica che rara per vedere cosa è davvero successo lo scorso anno e quali sono le dinamiche interne a un top club come quello torinese.

Insomma, di carne al fuoco per galvanizzare e riscaldare i cuori del popolo bianconero ce n’è tanta, dai discorsi carichi di carisma di Bonucci alle immagini storiche di Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon. Non resta che cominciare il countdown per l’uscita ufficiale.