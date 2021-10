Da promessa del calcio a star del porno: l’incredibile parabola dell’ex Southampton

C’è una vecchia promessa del calcio inglese che è riuscita a imporsi nel mondo dei film a luci rosse: la storia di Danny Mountain.

La storia di Danny Mountain è di quelle in cui la sfortuna si trasforma paradossalmente nella più grande fortuna della propria vita. A volte le cose brutte che ci accadono, infatti, aprono le porte a svolte inattese ma in grado di regalarci vera gioia. E non c’è nessuno meno di Mountain che potrebbe testimoniarlo: una promessa del calcio diventata in pochi anni la più ricca star inglese dei film porno.

Oggi 37enne più che soddisfatto della vita, Danny, come raccontato da Marca, aveva mosso i primi campi su un campo da calcio ufficialmente a 9 anni, entrando nelle giovanili del Southampton. E già dai primi calci al pallone s’intuiva quanto fosse un talento naturale, in grado di attirare subito le attenzioni di grandi squadre come Chelsea, Tottenham e West Ham. Sembrava l’inizio di una carriera da sogno. Ma qualcosa era destinato ad andare storto.

Come accaduto a tanti altri giovanissimi talenti, a frenare la sua ascesa fu un infortunio molto grave. A soli 16 anni, il suo ginocchio fece crack, costringendolo ad abbandonare il calcio prematuramente. Una grande sfortuna che si trasformò in un’occasione irripetibile. Tutto merito di un agente. Non di un calciatore, ma della sua compagna di allora. Un talent scout che vide in lui del potenziale e lo portò a un provino molto particolare…

Danny Mountain star del porno: patrimonio da sogno

A raccontare l’incredibile retroscena è stato lo stesso Mountain. Pare che inizialmente l’agente volesse coinvolgere la sua ragazza nel mondo del cinema hard. Lei non era interessata, ma lui la convinse ad andare comunque al provino e l’accompagnò a Londra. E una volta sul posto, fu proprio lui a sfruttare al meglio la chance.

Una vicenda a dir poco bizzarra, che gli diede però l’occasione diventare una vera stella nel circuito dei film per adulti. Oggi Mountain non sarà infatti un leader della Nazionale inglese, nella sua vita non avrà messo in rete molti palloni, ma di certo non può dirsi insoddisfatto. Con oltre 600 film registrati e più di un milione di euro guadagnato, è probabilmente l’attore di film hard di maggior successo nel Regno Unito. Ed è anche tra i più richiesti su OnlyFans. Insomma, come dice il proverbio, quando si chiude una porta, qualcosa si apre sempre. In tutti i sensi.