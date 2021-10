Botheim, tris alla Roma: con l’amico Haaland sognavano un’altra carriera

Botheim è amico di infanzia di Haaland: l’uno castiga la Roma, l’altro fa sognare mezza Europa in chiave mercato. E da piccoli sognavano altro.

Un tris alla Roma che lo ha fiondato di slancio nelle cronache di mezza Europa. Per una volta il nome di Erik Botheim fa più scalpore e notizia di quello dell’amico Erling Haaland. I due sono infatti cresciuti insieme, sempre con il pallone al piede nei parchetti. Oltre al calcio però sognavano altro.

Una carriera diversa, che li spinse addirittura a mettere in piedi un progetto condiviso, e lontanissimo dallo sport. I due infatti avevano in programma di formare un duo di successo in Norvegia. Così tanto da lanciare una clip per promuoversi.

Botheim e Haaland, amici nel calcio e anche in musica

Botheim e Haaland si conoscono fin dai temi della scuola. Condividevano la passione per il calcio giocato, ma anche quella per la musica. Da giovanissimi si ritrovarono infatti in un parchetto, e dopo aver scritto una canzone, registrarono un videoclip musicale. La passione per il rap li spingeva infatti a ritrovarsi dopo gli allenamenti per buttare già qualche rima, che fortunatamente non è andata bene come la loro carriera nel mondo del calcio.

L’attaccante del Borussia infatti è fra i giocatori più desiderati in giro per il mondo. Botheim invece continua a dimostrare che il calcio norvegese sta crescendo e può lanciare altri talenti pronti a sfondare anche nei campionati che contano.