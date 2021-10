Inter Juve è anche Dzeko contro Chiellini: il curioso retroscena fra i due

Domenica Inter Juve potrebbe essere un match decisivo per il campionato: è duello fra Dzeko e Chiellini, con un retroscena clamoroso.

L’una per cancellare sconfitta e polemiche che hanno avvelenato il post partita contro la Lazio. L’altra per proseguire in una striscia di risultati positivi che vale una risalita in Serie A e un primato netto e meritato nel girone di Champions. Inter e Juve si ritroveranno a San Siro nella partita di domenica sera. E quando le due squadre si incrociano, il clima è sempre infuocato. Non solo in campo, ma anche sui social e in uno stadio che spingerà i nerazzurri contro i rivali bianconeri.

Verrebbe da dire che nonostante un brutto inizio, arriva meglio la Juve al confronto. Allegri sembra averla rigenerata, ma serve un’altra prova decisiva. Quella che potrebbe definitivamente cambiare volto alla stagione. O renderla infernale, perché una sconfitta a San Siro e una eventuale vittoria di chi guida la classifica, potrebbero allontanare in maniera definitiva Allegri dalla vetta. Saranno tanti i duelli in Inter Juve, e quello forse più atteso è fra il re dei bomber Dzeko, e il difensore che ancora preoccupa tutti gli attaccanti: Giorgio Chiellini.

Inter Juve, Dzeko svela alcuni retroscena nei duelli con Chiellini

Edin Dzeko sa bene che la sua Inter non avrà vita facile in attacco contro una Juve guidata da Chiellini. Il centrale è l’incubo di molti attaccanti. Ha sempre arginato Lukaku, e in diverse occasioni ha limitato anche Ibrahimovic e gli attaccanti che gli sono stati sotto tiro. É stato di sicuro uno dei gladiatori e delle chiavi nei successi della Juve, che ora invece insegue, e farà di tutto per strappare punti a San Siro.

“Chiellini? Credo sia uno dei centrali più forti degli ultimi 10 anni – ha detto Dzeko – e sarà una delle chiavi di Inter Juve. Giocarci contro è davvero una difficile, perché si incolla sempre addosso. Anche troppo. Contro di lui ho segnato il mio primo gol in Italia, ma non è mai semplice affrontarlo e tante volte mi ha lasciato a secco. Domenica però posso anche non segnare, l’importante è ce vinca la squadra”. Si accende quindi il duello, fra complimenti e speranze. Inter Juve non è mai un match come gli altri.