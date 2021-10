Quagliarella come Ibrahimovic: splendida novità per l’attaccante

Fabio Quagliarella torna a essere protagonista lontano dal terreno di gioco: le sue vicende napoletane saranno raccontate in un film.

Quagliarella diventa protagonista sul grande schermo con film originale. Dopo aver conquistato il mondo del calcio a suon di gol, l’attaccante di Castellammare di Stabia, ancora oggi un pilastro della Sampdoria a ben 38 anni, ha deciso di raccontare la sua storia attraverso un nuovo prodotto artistico.

Come Ibrahimovic, anche Quagliarella entra nella cerchia dei pochissimi calciatori raccontati in un docu-film ancora in attività. La pellicola di Fabio non serve però a incensarne la figura e a rivelare i retroscena della sua adolescenza, come nel caso di Io, Zlatan, bensì a far luce su una delle vicende più oscure che hanno coinvolto un protagonista del nostro calcio.

Prodotto da Mola Tv, l’attesissimo docu-film ricostruirà ciò che è accaduto in quel 2010 complicatissimo per Quagliarella. La sua unica stagione al Napoli, la sua squadra del cuore, è infatti coincisa con una vicenda di stalking dalle tinte fosche e inquietanti.

Quagliarella – The Untold Truth: la trama del film

La pellicola, intitolata Quagliarella – The Untold Truth, durerà 90 minuti, come una partita di calcio, e sarà presentata in anteprima il 25 ottobre a Genova, presso la Sala Grecale dei Magazzini, prima di arrivare sul mercato italiano attraverso la piattaforma Mola Tv.

Nato da un’idea di Goffredo D’Onofrio e girato da Giuseppe Garau, The Untold Truth è un instant movie incentrato sull’esperienza di Quagliarella alle prese con lo stalker che lo minacciò durante l’avventura a Napoli, tra lettere minatorie e avvertimenti più o meno velati. Una triste vicenda di cronaca a lungo tenuta nascosta, e ora raccontata per la prima volta in tutti i suoi dettagli, dallo stesso Fabio, protagonista ovviamente della pellicola.

Al film hanno partecipato, in qualità di testimoni, anche molti suoi amici e compagni alla Juventus, squadra in cui approdò proprio per sfuggire allo stalker. Da Max Allegri a Barsagli, Bonucci e Chiellini, oltre a Del Piero e Simone Pepe. Non sarà dunque la classica storia di calcio incentrata sull’ascesa di un campione. The Untold Truth sarà invece una sorta di report fedele per ricostruire una vicenda drammatica conclusa fortunatamente con il più lieto dei finali, ma anche con un grande rimpianto: quello di non aver permesso a un bel matrimonio, come quello tra Quaglia e il Napoli, di durare a lungo.