Il Covid non ferma Nagelsmann: la scelta sorprendente dell’allenatore

Julian Nagelsmann non si ferma mai, nemmeno con il Covid: l’allenatore del Bayern ha stupito i giornalisti con una scelta incredibile.

Nella filosofia di vita di Julian Nagelsmann, non si molla mai nulla. Nemmeno quando si risulta positivi al Covid. Il tecnico ex Lipsia, che sta guidando il Bayern Monaco in maniera egregia alla sua prima esperienza sulla panchina di un grandissimo club europeo, è stato fermato dopo la trasferta trionfale in Champions con il Benfica proprio dal contagio al Covid.

Per lui un periodo di riposo forzato dunque, in attesa di poter risultare negativo ai prossimi controlli e terminare la sua carica virale per evitare di contagiare anche per il resto del gruppo squadra e degli avversari. In panchina dunque nel prossimo match del Bayern, prevista per domani alle 15.30 in casa contro l’Hoffenheim, non potrà esserci il tecnico tedesco.

Rientrato in Germania in aeroambulanza, separato dal gruppo squadra, dopol’impegno europeo, oggi Nagelsmann sta molto meglio. “Mi sento ancora un po’ stanco, ma posso ridere di nuovo“, ha spiegato, tranquillizzando i tifosi. E per mostrare di non essersi per nulla arreso alla malattia, ha preso una decisione clamorosa, capace di stupire la stampa tedesca.

Nagelsmann: conferenza stampa nonostante il Covid

Il Covid ferma tutti, ma non Nagelsmann. E così, incredibilmente, il tecnico ha scelto di presentarsi ugualmente in conferenza stampa per presentare il match di Bundesliga con l’Hoffenheim.

Non potendo, ovviamente, sedersi in sala stampa per questioni sanitarie, l’allenatore ha fatto di tutto per organizzare una conferenza stampa… da casa! L’ex Lipsia ha dato appuntamento ai giornalisti per un certo orario, ha acceso la webcam e ha risposto alle domande direttamente dal suo isolamento domiciliare, con tanto di porta e televisore alle sue spalle. Una visuale decisamente differente rispetto a quella del classico tabellone degli sponsor, ma comunque efficace.

Una scelta insolita, in un mondo come quello del calcio in cui i protagonisti spesso fanno di tutto per fuggire dalle telecamere e dalle domande, troppe volte banali o antipatiche, della stampa. Ma Nagelsmann è un tipo originale, e ha scelto di mettersi la faccia anche così, interrompendo la sua quotidianità per presentare la partita del Bayern in maniera anomala e forse unica. Anche questo è avere personalità.