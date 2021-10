Chelsea, ecco il tuo segreto: nessuno in Europa come i Blues

Il Chelsea contro il Nowrich in 20 minuti stabilisce un clamoroso record di gol: ecco il segreto di Tuchel.

Venti minuti per far esultare i tifosi e stabilire un primato unico. Il Chelsea, in casa contro il Norwich, non ha pagato l’assenza di Romelu Lukaku, uscito acciaccato anzitempo nel match di Champions. Tuchel si è presentato senza punte di ruolo, ma con una batteria di trequartisti che poteva contare anche su un recuperato Mount. Proprio il gioiello dei Blues ha aperto i conti su uno splendido assist di Jorginho al volo.

E poco dopo è arrivato anche il bis firmato da Hudson-Odoi. Uno-due terrificante e Norwich annichilito senza tirare neanche in porta. Le due reti non sono solo un pass per allungare temporaneamente sul Liverpool, ma fanno registrare un record unico per il Chelsea, che è la cooperativa del gol più brillante in Europa.

Chelsea, segnano proprio tutti: record assoluto in Europa

Dell’undici mandato in campo da Tuchel contro il Norwich solo due calciatori non avevano trovato la via del gol. Mount, che ha aperto i conti con un tiro chirurgico da fuori area, e Hudson-Odoi, autore del raddoppio dopo un lancio in profondità e un tocco precisissimo. Con le due firme davanti al pubblico di casa, il Chelsea si trasforma in una vera e propria cooperativa del gol.

Leggi anche: Sarri fa fuori Luis Alberto: sullo spagnolo una big italiana

Sono infatti ben 17 adesso i calciatori ad aver segnato in stagione, e il dato testimonia che nel calcio del tecnico gli uomini contano, ma è il sistema di gioco che manda a bersaglio tutti. Nessuno in Europa ha portato in gol così tanti calciatori come il Chelsea, che continua a macinare punti e non sembra risentire di assenze e turnover.