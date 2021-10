“Torno a giocare grazie a Cristiano Ronaldo”: la confessione dell’ex Parma

Non solo campione sul terreno di gioco. Cristiano Ronaldo si dimostra anche un vero amico: l’incredibile confessione di Bruno Alves.

Un vero campione è in grado non solo di andare in gol, ma anche di saper utilizzare la propria influenza per aiutare gli altri. Lo sa bene Cristiano Ronaldo, che ha ‘salvato’ la carriera di un suo grande amico: Bruno Alves. Lo ha confessato lo stesso ex difensore del Parma, che ha sottolineato quanto sia stato importante il fuoriclasse lusitano per il proseguimento della sua vita professionale.

Campioni d’Europa insieme nel 2016, Bruno e Cristiano hanno da sempre avuto un rapporto straordinario e speciale. A loro modo, sono stati due simboli del calcio portoghese negli ultimi vent’anni. Se di Ronaldo sappiamo tutto, dai record alle statistiche ineguagliabili, il difensore, ex bandiera del Porto, ha vissuto nella sua carriera stagioni indimenticabili.

Ex bandiera del Porto, squadra con cui ha vinto quattro campionati portoghesi, tre coppe di Portogallo e due Supercoppe, ma anche campione di Russia con lo Zenit in due occasioni, oltre che calciatore portoghese dell’anno nel 2009, Alves è una leggenda vivente del calcio portoghese. Nonostante questo, nelle ultime stagioni ha vissuto momenti difficili, e per questo motivo aveva scelto di ritirarsi dal calcio giocato. Ma qualcosa gli ha fatto cambiare idea. O meglio, qualcuno…

Bruno Alves ancora in campo grazie a Cristiano Ronaldo

Finito al Famalicao, mediocre squadra portoghese, dopo la retrocessione del Parma della scorsa stagione, il ritorno in patria non è stato particolarmente felice per Bruno Alves, che ha collezionato zero presenze. Per questo motivo sembrava aver deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Ma a fargli cambiare idea è stato proprio Cristiano, come confessato dal difensore ai microfoni di Sport24: “Mi ha detto: ‘Devi proseguire a giocare. Abbi cura di te, sei in buona forma. So quanto ami il calcio, quindi non mollare’. Ha cambiato la mia decisione“. Parole importanti da parte di Ronaldo, che hanno portato Alves a riflettere. Se uno dei calciatori migliori del mondo ti dice di continuare, non puoi non farlo.

Rescisso il contratto con il club portoghese dopo poche settimane, Alves ha trovato casa negli ultimi tempi all’Apollon Smyrnis, una delle tante squadre di Atene. Una nuova vita in Grecia per lui, per tornare a splendere e dare in un finale più degno alla sua carriera.