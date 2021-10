Sarri fa fuori Luis Alberto: sullo spagnolo una big italiana

Dopo il like di Luis Alberto su Instagram a un post di critica a Sarri, il tecnico potrebbe far fuori lo spagnolo: l’Inter è pronta ad approfittarne.

La magia non piace a Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline Valdarno continua a rinunciare a Luis Alberto, che a suo parere non potrebbe giocare con Milinkovic-Savic. Una situazione inedita per lo spagnolo, fino allo scorso anno pedina inamovibile nello scacchiere biancoceleste. E il Mago non farebbe nulla per nascondere il suo malcontento.

Nelle ultime ore i rapporti tra il trequartista e l’allenatore sarebbero diventati ancora più tesi, dopo il like sibillino del calciatore a un post di critiche contro Sarri. All’orizzonte ci sarebbe la terza panchina consecutiva per lo spagnolo. Continuando così, un divorzio appare inevitabile, e con gennaio sempre più vicino le sirene delle big italiane ed europee si fanno forti alle orecchie di Luis Alberto.

Leggi anche -> Luis Alberto meglio di Messi: il dato che incorona lo spagnolo

Una cessione al momento per nulla impossibile, e che potrebbe anzi essere avallata dallo stesso allenatore toscano, poco propenso ad accettare comportamenti così platealmente di insubordinazione. Al momento non ci sono offerte, ma c’è chi riabbraccerebbe volentieri il talentuoso jolly di centrocampo.

Luis Alberto all’Inter? Inzaghi ci spera

Dovesse essere addio a gennaio tra la Lazio e Luis Alberto, probabilmente ad approfittarne potrebbe essere l’Inter di Simone Inzaghi. Non è un segreto infatti che lo spagnolo sia da sempre un pupillo dell’attuale tecnico nerazzurro, pronto a fare carte false per riabbracciarlo.

Anche perché sulla trequarti dell’Inter qualcosa sembrerebbe non funzionare come dovrebbe. Fin qui, dopo un’ottima partenza, ha deluso Calhanoglu, chiamato a sostituire l’indisponibile Eriksen. Un possibile arrivo di Luis Alberto potrebbe dunque essere manna dal cielo per Inzaghi, alla ricerca di un calciatore in grado di fare da giusta cerniera tra centrocampo e attacco.

Potrebbe interessarti -> Luis Alberto, futuro lontano da Roma? La moglie svela la verità

Non che manchino alternative al trequartista spagnolo. Di certo però è probabile che, in caso di chiamata di Inzaghi, la sua scelta propenderebbe proprio per un trasferimento a Milano. Insomma, considerati i buoni rapporti, almeno fino al caso Inzaghi, tra nerazzurri e biancocelesti, non è forzato ipotizzare un affare già a gennaio. A patto che Lotito abbassi le pretese per il proprio gioiellino, attualmente valutato non meno di 40 milioni di euro.