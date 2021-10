I segreti di Cuadrado: auto da sogno e una moglie da favola – FOTO

La vita privata di Juan Cuadrado: auto, moglie e figli del campione della Juventus, uno dei segreti del ciclo vincente bianconero.

Da anni ormai Cuadrado è uno dei segreti della Juventus. Protagonista in bianconero dal 2015, è stato decisivo in buona parte dei trionfi della squadra nel ciclo vincente di Allegri ed è ancora oggi un perno inamovibile. Nato in Colombia il 26 maggio 1988, Juan Guillermo Cuadrado Bello non vive però di solo calcio. Nella sua vita c’è molto altro, passioni e obiettivi che è riuscito a coltivare e raggiungere proprio grazie al suo talento nello sport più bello del mondo.

I più maligni diranno che il suo hobby preferito sono i tuffi. Ma al di là delle battute fin troppo semplici sulla sua tendenza a subire spesso fallo, Cuadrado si è dimostrato un ragazzo con la testa sulle spalle e il cuore grandissimo. Cresciuto tra povertà e narcotraffico, ha infatti voluto restituire parte della sua fortuna aprendo una fondazione a Medellin per aiutare i bambini in difficoltà della sua Colombia.

Non che per questo motivo si sia risparmiato qualche sfizio. Juan sa di essere un privilegiato, e per questo cerca di dividere il suo successo con gli altri. Ma ogni tanto si concede qualche regalo, come la splendida Jeep (probabilmente regalo della società) che guida per muoversi a Torino. Per il resto, come casa non ha scelto una villa extralusso, ma abita a Crocetta, in una sorta di quartiere villaggio di molti calciatori bianconeri, specialmente sudamericani.

Cuadrado e Melissa Botero: chi è la moglie del campione

Ma il vero grande segreto di Cuadrado, della sua serenità e del suo equilibrio, sta anche nella sua splendida famiglia. A partire dalla sexy moglie Melissa Botero. Una donna con cui è sposato dal 2016 e che vive felicemente con lui a Torino insieme ai suoi due figli, Lucia e Lucas. Le due benedizioni più grandi della sua vita.

La sua storia con Melissa Botero è testimoniata quasi quotidianamente sull’account social della splendida donna, che vanta centinaia di migliaia di follower, e non solo tifosi bianconeri. Ragazza tanto avvenente, quanto semplice e riservata, non ha mai dato scandalo, né ha creato problemi di alcun tipo al suo amato marito, sostenendolo nei momenti felici quanto in quelli più complessi. Ed è questo ciò che serve davvero a un professionista.